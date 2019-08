La economía del retail: Los desafíos y las oportunidades de la venta online

Contenido patrocinado por Bci

Hoy en día han cambiado los paradigmas de compra para el retail. La tecnología ha transformado tanto el ecosistema que se ha vuelto crucial innovar para responder a todas las nuevas necesidades de los clientes.

Este fue el tema abordado por el nuevo capítulo de "EmprenDate Show Bci", el cual dio cuenta de todas las ventajas, desafíos y oportunidades que puede brindar la venta online para la economía de los retail.

El capítulo contó con el testimonio de cuatro expertos del medio: Manuel Pastene, sub gerente de innovación y desarrollo de "Ripley Labs", Ariel Schilkrut, co fundador de "Zippedi", Wilson Pais, director nacional de tecnologías de Microsoft Chile y Allan Guiloff, co fundador de "Shipit".

¿Cómo innovar desde el retail?

"Ripley Labs" forma parte del departamento de innovación de la famosa tienda Ripley y funciona con un modelo de laboratorio-aceleradora de emprendimientos.

Según Manuel Pastene, atraer a personas emprendedoras es crucial para el retail, ya que al ser una organización tan compleja y estructurada, es muy difícil que logre la innovación sola.

"Somos tan estructurados que nos cuesta salir a la versión emprendedora", explicó.

Pero, ¿por qué es tan importante comenzar a innovar el sistema de estas tiendas? La respuesta, según Manuel, tiene que ver con la tecnología. Hoy en día el cliente necesita soluciones rápidas que se adapten a estas necesidades, sea de forma online o presencial.

Y este es precisamente el punto más importante. La presencia tanto física como online son los compuestos para poder obtener la atención del cliente.

"Si bien la presencia online está creciendo cada vez más rápido, no hay que descuidar la presencia física. Cómo hacer una experiencia cruzada que se gane el concepto "figital". Cómo unimos las dos cosas y les damos una experiencia conjunta", agregó Pastene.

Caso Zippedi

Zippedi es una empresa de inteligencia artificial que comenzó hace dos años y medio. Es reconocida por desarrollar un robot que recorre los pasillos del supermercado y levanta información de lo que va viendo, como el orden de los productos y precios.

Según Ariel Schilkrut, este es un caso perfecto de cómo la innovación ligada a la tecnología puede introducirse dentro del mercado del retail que cada vez tiene más cambios.

"Hoy para los retailers tradicionales, el mundo está cambiando y ellos tienen q cambiar, tienen que innovar. El retail online en USA, creo que el 15% de ventas fue online. Esta necesidad de cambio hace que si la gente quiere ir a una tienda, tiene que tener algo especial. Ahí está el desafío que tiene la tienda", explica Ariel.

Conoce más sobre Zippedi en el siguiente video:

Microsoft y Shipit

Para Wilson Pais, de Microsoft, la urgencia de la innovación del retail se puede plantear de la siguiente forma: "Uno tiene un cliente cada vez más 'smart', y tenemos una tienda tonta, por así decirlo, que no aprovecha esta inteligencia".

Según Pais, una tienda se puede ir convirtiendo en 'smart' con modelos de colaboración ecosistémicos, movimiento y la velocidad, cosas que también necesita un gran retailer y que es muy dificil que pueda obtener solo.

"Por eso tiene que abrirse, trabajar con start ups, promover que sus empleados sean emprendedores, tomar contacto con emprendedores, integrarlos. Ese es el futuro, la forma de estar preparado para lo que se viene", afirmó Pais.

Además agregó: "Hoy te diría que hay soluciones de start ups mucho más preparadas para escalar que soluciones hechas por un retail o por las viejas empresas de softwares".

Por otro lado, Allan Guiloff, de "Shipit", explica que como forma parte de un emprendimiento, puede ver el proceso de innovación desde "la otra vereda".

"Shipit" es una empresa de servicios logísticos que permite hacer más eficientes difrentes procesos, simplificar monitoreos de operación y reducir costos a las empresas.

Según él, los grandes retailers están dispuestos a ser colaborativos, ya que se están dando cuentas que hay muchas necesidades a las que no pueden dar abasto con un sistema tradicional.

"Son las grandes empresas las que empiezan tomar soluciones de start ups, donde ya se dan cuenta que es una solución que aplica para todo el mercado, no solo para los negocios pequeños", finalizó.

