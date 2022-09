La larga lista de exfiguras de la Convención que se convirtieron en rostros de la derrota

El profesor de derecho del FA que en 2013 dijo que el problema constitucional se tendría que resolver “por las buenas o por las malas” (Atria); el exministro PC que articuló a parte de la izquierda en una Convención donde escaseaban los políticos de carrera (Barraza), y la expresidenta de la asamblea que levantó una agenda en favor de los pueblos originarios y se convirtió, de paso, en una figura internacional (Loncon), son 3 de los rostros más asociados a la propuesta constitucional derrotada este domingo. Stingo, Bassa, Montero y Politzer son otros exconvencionales que enlazaron su capital político al “apruebo”. El Presidente Boric criticó el “maximalismo” de la propuesta, distanciándose del resultado.

Qué observar. El amplio triunfo obtenido por el rechazo a la propuesta constitucional sometida a votación este domingo expuso el trabajo realizado por la Convención Constitucional y a los rostros asociados a su elaboración durante su año de trabajo.

La propuesta estuvo marcada por los cambios introducidos al sistema político, en que los articuladores del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) estuvieron detrás de los acuerdos alcanzados en las coaliciones oficialistas de la Convención para eliminar el Senado y sustituirlo por una segunda cámara disminuida, que afectaba el sistema de pesos y contrapesos que buscaba mantener el sistema actual, heredado del de Estados Unidos. El argumento para hacerlo fue el freno sistemático a los proyectos de ley que, sostenían, ocurría en la Cámara Alta.

La propuesta también incorporaba la idea de la plurinacionalidad, o existencia de varias naciones en un mismo estado. El concepto fue impulsado por los escaños reservados a los pueblos originarios en la Convención y los independientes de movimientos sociales, pero su introducción en la propuesta constitucional recibió un apoyo cerrado de las coaliciones oficialistas en la instancia.

El texto también incorporaba propuestas de los denominados eco-constituyentes que afectaban el derecho de propiedad, estableciendo que ésta debía tener como límite la función ecológica, que quedó sin definir en los 388 artículos permanentes y 57 transitorios de la propuesta.

La propuesta levantaba, además, la idea de cambiar el sistema subsidiario por uno social de derechos, idea que, al menos en el oficialismo, es vista como algo que mantener.

Tras conocerse los resultados, el Presidente Gabriel Boric criticó el “maximalismo” del texto, recogiendo una de las críticas formuladas por Chile Vamos durante el proceso, y distanciándose del resultado.

Por qué perdió Fernando Atria. El abogado constitucionalista, quien en 2013 dijo en una entrevista con El Mostrador que el problema constitucional chileno tenía que resolverse “por las buenas o por las malas”, fue el convencional que más tiempo llevaba asociado a cambiar la carta fundamental vigente. El triunfo del rechazo, por tanto, representó un golpe para sus posiciones.

En la Convención se convirtió en articulador del FA. Se sumó a la comisión de Sistema Político, donde fue uno de los impulsores del fin del Senado. Mantuvo hasta el final de la Convención la idea de que la segunda cámara tuviera un carácter acotado y mantuviera su carácter regional.

Cercano al ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, fue además uno de los enlaces entre la Convención y La Moneda.

Su protagonismo en la Convención fue, sin embargo, menor al que se esperaba. En la primera fase de la Convención, en vez de liderar, se sumó a iniciativas de colectivos independientes como la desaparecida Lista del Pueblo pidiendo acelerar el indulto a los presos del 18-O y el retiro de la Ley de Seguridad del Estado en esas causas en las de presos mapuches. Esta norma apoyó la investigación al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, actualmente en prisión preventiva.

Por qué perdió Marcos Barraza. El sicólogo Marcos Barraza fue uno de los pocos políticos de carrera en la Convención, lo que facilitó que se instalara como articulador en la izquierda y contrapeso del FA. El rechazo de la propuesta implica un golpe a un texto que en junio la senadora DC Ximena Rincón calificó como “la constitución de Barraza”.

Al igual que Atria, fue parte de la comisión de sistema político. Entre los hitos de la labor del exministro de Desarrollo Social de Michelle Bachelet estuvo haber negociado con la derecha para desatar un nudo sobre el presidencialismo atenuado y fallar en modificar el quorum de los 2/3, base del acuerdo del 15-N, que el PC no suscribió.

Tuvo también un rol activo en el fin del Senado y en las trabas que habría tenido el actual Congreso para reformar la nueva Constitución, si hubiera ganado el “apruebo” en el plebiscito. “La constitución de Barraza está siendo más cerrada que la de hoy”, dijo en junio la senadora Rincón.

El texto constitucional fue destacado por Barraza como afín a la agenda de transformaciones que impulsaba el PC, la que quedó en cuestión a raíz del amplio resultado obtenido por el “rechazo”.

“Se ha impuesto el Rechazo luego de una campaña de miedo con dinero y mentiras. No obstante, el deseo del pueblo de Chile de tener una nueva constitución sigue vigente. No será fácil, pero hay que preservar las convicciones y ser consecuentes con el país”, tuiteó Barraza este domingo.

Por qué perdió Elisa Loncon. La lingüista y ex escaño reservado al pueblo mapuche Elisa Loncon fue la primera presidenta de la Convención, posición desde donde catapultó a la plurinacionalidad a nivel nacional. Su elección por la revista Time como una de las mujeres más influyentes de 2021 le dio a su agenda un protagonismo internacional.

El fracaso de la propuesta constitucional queda como una marca a su gestión, un cuestionamiento a la plurinacionalidad que representó y deja en la incógnita hasta dónde influyeron en el resultado sus intervenciones y polémicas.

“¿Cómo se garantizan (los derechos sociales en la propuesta)? Por la redistribución de la riqueza; porque ya no estaría concentrada en las 10 familias, sino a lo largo de las regiones, que van a administrar también recursos”, dijo en julio, recibiendo amplias críticas por postular algo que no estaba en el texto.

Por qué perdió Jaime Bassa. Loncon hizo dupla en la primera mesa de la Convención con el abogado Jaime Bassa (FA), quien fue vicepresidente de la instancia.

El fracaso de la propuesta abre también espacio a críticas a su gestión. En ésta tardaron 3 meses en la redacción del reglamento interno, en vez de adoptar uno similar al del Congreso. Desde Chile Vamos criticaron que detrás de esto estaba un ánimo refundacional.

Tras su salida de la presidencia se concentró en su rol en la comisión de sistema político, donde apoyó el fin del Senado y la figura del presidencialismo atenuado.

En abril protagonizó una polémica al plantear la tesis de que “si gana el Rechazo seguirá vigente la Constitución de 1980, la cuestión constitucional seguirá abierta y vamos tener una crisis política y social importante”, afirmó el convencional, cercano a Boric. “La política del terror es el primer síntoma de la falta de argumentos”, le respondió Felipe Harboe, del Colectivo del Apruebo, en línea con los diputados Raúl Leiva (PS) y Miguel Ángel Calisto (DC).

“El retraso, el rechazo perdón, todavía no tiene claridad respecto de qué es lo que quiere, no sabe si va a haber nueva Convención o no”, dijo este domingo a Radio Biobío.

Por qué perdió Daniel Stingo. El abogado, expanelista de televisión y parte del FA, destacó en la convención por su estilo polémico. Entre sus múltiples controversias estuvieron sus dichos sobre el sistema de seguridad social propuesto en el texto.

“(Los fondos) no se heredan, porque no es tu plata, es plata del sistema para pagar pensiones. Es un sistema de seguridad social, distinto a un sistema de ahorro personal de mi platita, que se me va acabando”, dijo, sobre uno de los puntos sensibles de la discusión.

Por qué perdió Patricia Politzer. La periodista llegó a la Convención como parte del movimiento Independientes No Neutrales (INN), que en la práctica se sumó en gran medida a los colectivos oficialistas en las propuestas transformadoras del texto.

Politzer asumió inicialmente un rol de coordinación de su colectivo en las negociaciones de sistema político, rol que quedó en entredicho cuando parte de los convencionales de INN se desmarcaron de uno de estos acuerdos. Se trató de la votación del pleno del 13 de abril, en que se cambió de nombre al Senado, pero se dejó sin atribuciones a la segunda cámara.

Por qué perdió Ricardo Montero. El co-coordinador de la comisión de Sistema Político, Ricardo Montero (Colectivo Socialista), encabezó con la abogada Rosa Catrileo la instancia donde se discutieron las modificaciones a los poderes ejecutivos y legislativos.