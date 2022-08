Boric: "Hay un sector de la derecha que sigue el manual de quienes no creen en la democracia"

El Presidente abordó las críticas al Servel y apuntó a quienes quieren "cuestionar los resultados si es que estos resultados no les favorecen".

El Presidente Gabriel Boric se refirió a las críticas que han surgido en los últimos días en relación al rol del Servicio Electoral de cara al plebiscito del 4 de septiembre.

En este contexto, parlamentarios como Gonzalo de la Carrera han denunciado al Servel por la inclusión de algunas personas fallecidas en el padrón electoral.

Agencia Uno - Imagen referencial de votación en Chile Lee También > Servel explica por qué hay personas muertas en el padrón: dice que opción de fraude "es muy remota"

En este contexto, el mandatario aseguró que "hay un sector de la derecha que está siguiendo el manual tradicional de quienes no confían y quienes no creen en la democracia, que es cuestionar a los organismos escrutadores para tratar de cuestionar los resultados si es que estos resultados no les favorecen".

Del mismo modo, sostuvo que "esto es una cuestión muy típica. Lo está haciendo Bolsonaro en Brasil, lo hizo Trump en Estados Unidos. Lo hacen permanentemente".

A su vez, destacó que "yo quiero decir que, como Presidente de Chile, respaldo de manera irrestricta la institucionalidad electoral chilena, en particular del Servel".

"Como gobierno de Chile, nosotros nos vamos a encargar que los resultados del plebiscito del 4 de septiembre se hagan respetar. Yo personalmente creo en la sabiduría del pueblo de Chile", sentenció.