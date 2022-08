Servel publica locales de votación de cara al plebiscito: ¿Cuál es la multa por no votar?

Las sanciones económicas por no presentarse a votar en la votación de carácter obligatorio deberán ser pagadas ante el respectivo Juzgado de Garantía.

Este 4 de septiembre se llevará a cabo el plebiscito constitucional en el que se decidirá si se aprueba o se rechaza la propuesta de nueva Constitución.

A poco menos de un mes, la madrugada de este sábado se publicó el listado de locales de votación y de vocales de mesa para el día de la votación.

Plebiscito constitucional de salida: ¿Cuáles son las fechas clave?

Desde el Servicio Electoral han hecho un llamado a revisar los datos personales tanto por las modificaciones que se introdujeron en el padrón como por el hecho que el voto será obligatorio.

En este contexto, la actual legislación contempla sanciones para las personas que no se presenten a votar el 4 de septiembre.

Al día de hoy, la multa por no asistir puede llegar hasta 3 UTM, lo que equivale a unos 180 mil pesos , cifra que deberá ser pagada ante el respectivo Juzgado de Policía Local.

¿Cómo me puedo excusar de no haber votado? Las personas que no hayan podido hacerlo por enfermedad, ausencia del país, o encontrarse el día del Plebiscito a más de 200 km de su domicilio electoral, podrán presentar sus descargos luego del Plebiscito ante el Juzgado respectivo.