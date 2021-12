Allamand descarta haber pedido remoción de embajador argentino Rafael Bielsa por dichos sobre Kast

Luego de la primera vuelta, el representante trasandino catalogó de "pinochetista" y "antiargentino" al candidato presidencial, lo que abrió un lío diplomático entre Chile y Argentina.

El canciller Andrés Allamand descartó que se haya solicitado la remoción del embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, a raíz del lío diplomático que provocaron sus dichos sobre el candidato presidencial José Antonio Kast.

Fue durante el lunes 22 de noviembre que el representante trasandino en Chile bordó la figura del abanderado del Partido Republicano, apuntando que Kast es "pinochetista" e incluso "antiargentino".

"Kast ha exhibido su anti-argentinismo como una etiqueta más de las frases que pronuncia. Desde decirnos que hemos robado históricamente territorios, que tenemos que dejar de robar territorios a Chile, hasta todo tipo de expresión xenófobas", agregó Bielsa en su minuto.

Esto provocó un flanco de cuestionamientos desde el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, ya que lo catalogaron como una "intromisión inaceptable", lo que implicó que el propio Gobierno de Alberto Fernández saliera a pedirle "prudencia" en sus declaraciones, sin dictar sanciones al respecto.

Agencia Uno Lee También > Gobierno llega a acuerdo con la mayoría de las organizaciones por reajuste al sector público

Ante las especulaciones de que desde La Moneda solicitaron la remoción de Rafael Bielsa, Andrés Allamand comentó que "no. No lo hemos y si no lo hemos hecho es porque hemos pensado que no correspondía ".

"Ninguna declaración inconveniente o alguna diferencia ocasional puede afectar la solidez de la relación entre Argentina y Chile", complementó el ministro de Relaciones Exteriores.

"La relación bilateral es estratégica. Hemos construido una labor de coordinación verdaderamente ejemplar, extraordinaria", señaló Andrés Allamand.