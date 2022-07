Gobierno pedirá prórrogar Estado de Excepción en Macrozona Sur pero no incluirá a otras regiones

El subsecretario Manuel Monsalve descartó que se ampliara la medida a la Región de los Ríos pero indicó que implementarán una etapa previa con controles policiales y refuerzo a las medidas de seguridad en carreteras.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la reunión de evaluación del Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Sur que se realizó hoy en La Moneda.

La instancia había generado atención luego que algún parlamentarios y gremios pidieran ampliar la medida a la Región de Los Ríos , por los hechos de violencia que se han registrado en la zona en el último tiempo.

Finalmente, Monsalve detalló que solicitarán una nueva prórroga al Congreso -debido a que la última extensión concluye el 30 de julio- pero que no incluirán nuevos territorios en el estado.

Al respecto, señaló que "ha sido parte del análisis del comité de evaluación del día para tener más elementos de juicio y para poder escuchar a la Región de los Ríos. El Presidente y la ministra del Interior me pidieron concurrir, ayer estuve en la región, me reuní con el fiscal regional, me reuní con alcaldes de las comunas y también me reuní con los gremios".

"Después de haber escuchado, si bien no hay una unanimidad respecto a lo que hacer en el caso de la región, sí puedo transmitir un sentido mayoritario de las autoridades políticas de la región. Ellos quieren medidas de seguridad, pero les hemos planteado, y ellos están de acuerdo con eso, iniciar una etapa previa a cualquier decisión respecto al Estado de Excepción. O sea, mejorar condiciones de seguridad de manera previa", agregó.

Del mismo modo, detalló que "han ocurrido 179 hechos de violencia rural en lo que llevamos del Estado de Excepción, que son 61 días en la Macrozona. El 94% de esos hechos han ocurrido en los territorios que están bajo Estado de Excepción".

A su vez, enfatizó que "evidentemente, todos los jueves evaluamos la situación. Y si consideramos que es necesario, se va a tomar esa acción. Hoy día, no se considera indispensable".

Nuevas medidas para Los Ríos

Junto con descartar la ampliación de la medida, Monsalve anunció una serie de acciones para la zona que fueron conversadas con distintas autoridades de la Región de Los Ríos.

Al respecto, detalló que en primer lugar se avanzará en la " instalación de puntos de control policial en lugares que son considerados estratégicos para prevenir o controlar hechos de violencia como los graves hechos que han ocurrido".

"Para eso, estuvo conmigo el general Monraz, la próxima semana se va a desplazar a la región el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros para implementar estos puntos de control que hemos conversado con el fiscal y con los alcaldes", agregó.

En segundo lugar, sostuvo que "se va a desplazar a la región el subsecretario de Obras Públicas con el objeto de iniciar el trabajo para mejorar las condiciones de seguridad en la Ruta 5 Sur, en el trayecto que involucra a la región, en relación a cámaras de televigilancia, cámaras térmicas, pórticos con lectura de patentes".

Finalmente, anunció que colaborarán con la fiscalía para "resolver las brechas" relacionadas con la labor de peritos en la región.