J.A. Kast: sobre primaria presidencial en Chile Vamos: “Creo que es mejor ir a primera vuelta”

El líder del Partido Republicano dice que “dos candidatos de derecha con una sana convivencia, convocan a más gente a las urnas que uno solo".

José Antonio Kast estuvo diez días internado en una clínica luego de padecer COVID-19, momento donde dice, tuvo “una pausa reflexiva”, que le hizo ver las cosas “que son relevantes, importantes, urgentes y necesarias, y cuáles no”.

Consultado sobre si será candidato presidencial, Kast dice que “ganas no me faltan” pero que “antes dependía de mí, ahora hay un proyecto”, sino que dependen si es que “el Partido Republicano se constituye y deciden que yo lo haga, porque ya no decido yo”.

En Entrevista con El Mercurio, dice que: “No somos parte de Chile Vamos y no han considerado que nosotros estemos en una primaria, Es sano que exista un debate de ideas frente a la ciudadanía, en general, no dentro de un sector”, y agrega que “dos candidatos de derecha con una sana convivencia, convocan a más gente a las urnas que uno solo, frente a una izquierda que está atomizada”.

Kast dice que es “hoy en día es tarde para abrir la puerta para una primaria presidencial. Creo que es mejor ir a primera vuelta; nuestro comportamiento político en este tiempo dice que somos personas serias buscando unidad”.

Sobre la situación hipotética de que Joaquín Lavín pase a una segunda vuelta, señala que “ya dije que votaría por él si cambia de opinión de haberse declarado socialdemócrata” y agrega que “un candidato presidencial de una coalición tiene un programa de gobierno, por lo tanto, también es importante ver cuál es el programa de gobierno”.