Marcel corrige "error de datos" de Jadue: "A mi me nombró la Presidenta Bachelet"

El ministro de Hacienda replicó a los dichos del ex candidato presidencial quien afirmó que fue "puesto" en el Banco Central por Sebastián Piñera.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, respondió a los dichos del alcalde de Recoleta y ex candidato presidencial, Daniel Jadue (PC), quien lo criticó duramente.

Durante una transmisión online, Jadue afirmó que Marcel “fue el presidente del Banco Central puesto por Sebastián Piñera , lo que hace dos semanas era el peor gobierno de la historia. Al que puso en el Banco Central para resguardar la política neoliberal como presidente, hoy día es ministro de Hacienda”.

Sobre este punto, el titular de Hacienda fue consultado sobre los dichos del ex candidato presidencial, ante lo que corrigió dicha información.

Marcel sostuvo que "me parece que hay un error de datos, porque hasta donde yo recuerdo a mí me nombró consejero la Presidenta Bachelet y la misma Presidenta me nombró presidente del Banco".

"Así que creo que corregiría ese dato que está un poquito equivocado", sentenció el ministro de Hacienda, quien además se negó a comentar sobre el comentario del "resguardo de la política neoliberal".

En efecto, Mario Marcel fue propuesto como consejero en agosto de 2015 por Bachelet y luego designado Presidente en 2016. En octubre de 2021 Piñera lo que hizo fue ratificar en el cargo a Marcel.

