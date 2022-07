Presidente Boric se reunió con Michelle Bachelet

El encuentro tuvo lugar en la casa de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y duró por más de tres horas.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, visitó la casa de Michelle Bachelet durante la jornada de este jueves ubicada en la comuna de La Reina, en la región Metropolitana.

Se trató de un encuentro entre los ex Presidentes que duró más de tres horas.

Si bien el actual Mandatario no realizó declaraciones a los medios de comunicación tras su visita a Bachelet, se espera que durante esta jornada se refiera al encuentro.

T13 - Bachelet y Boric Lee También > [VIDEO] Apruebo busca sumar a Bachelet a la campaña

La actual Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU se encuentra en Chile tras participar de una serie de reuniones en Perú, oportunidad en donde reiteró que votará Apruebo en el plebiscito de septiembre.

"Lo he dicho también, en una manera simbólica, que me recuerda una canción de Pablo Milanés que dice 'no es perfecta, pero se acerca a lo que yo siempre soñé'. Entonces, yo sí estoy con el Apruebo", recalcó la ex Mandataria este miércoles.