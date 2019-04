EscapeX: qué es y cómo funciona la nueva red social para "influencers"

Instagram parece haberse convertido en el rincón favorito de los "influencers", las celebridades de las redes sociales que ganan fortunas en internet gracias a su séquito de seguidores. Pero una nueva plataforma ha llamado la atención de algunos de sus usuarios más populares.

Se trata de EscapeX, una aplicación que utilizan todo tipo de artistas con millones de fans: desde actores y actrices de Bollywood y Hollywood, hasta cantantes de reggaetón (Yandel, Prince Royce, J. Alvarez), modelos internacionales, comediantes o estrellas del deporte como las gemelas González, antes fieles a Instagram, o el futbolista japonés Keisuke Honda.

EscapeX

Las dos palabras que componen su lema, "Be seen" (sé visto), sintetizan su misión, que según su sitio web consiste en "construir un modelo diferente" a otras redes sociales para "poner el control (del contenido) en manos de los creadores, y no de las plataformas".

"Una comunicación en la que todos puedan ser vistos", añaden los responsables de la app, que tiene sus oficinas centrales en Singapur pero está registrada en Nueva York, EE.UU., desde 2014.

La idea es que los creadores de contenido sean compensados por el tráfico que llevan a la página y que no haya intermediarios.

Y parece que está funcionando. La plataforma cuenta con perfiles de más de 350 celebridades e influencers de casi una veintena de países. Según EscapeX, esos 350 perfiles suman al menos 20 millones de usuarios de la aplicación, que acceden a ella un promedio de cuatro veces al día.

Getty Images

La plataforma está activa en 17 países, incluidos Estados Unidos, Brasil, India e Indonesia.

Pero, ¿qué tiene EscapeX que no tenga Instagram y por qué algunos famosos la prefieren?

POPs: plataformas personales

Uno de los reclamos principales de EscapeX es que ofrece "una opción alternativa" a la mayoría de las redes sociales.

Su sistema ofrece que aquellos usuarios con muchos seguidores puedan "establecer una marca única" de manera gratuita -que les permita ganar dinero con suscripciones y anuncios- sin tener que mantener la app de manera constante y bajo sus propias condiciones.

Para ello, la red social les permite tener su propios perfiles independientes dentro de la aplicación, a los que llama "plataformas de propiedad personal" (POPs).

Jason Koerner/Getty Images

Entre otras cosas, esas plataformas ofrecen acceso a fotos y videos de los creadores, actualizaciones, la posibilidad de interacción directa -y de que tu artista favorito vea (supuestamente) tus comentarios- o participar en concursos y eventos.

"Mejora la experiencia de influencers, marcas y seguidores, brindando a los artistas una nueva vía para compartir y monetizar que les permite tener más ganancias, más libertad y más control", aseguran sus creadores.

Las POPs suelen ser gratuitas y están disponibles tanto para Android como para iPhone. Sin embargo, contienen anuncios y necesitas pagar para acceder a cierto contenido, por ejemplo, álbumes musicales o elementos visuales.

Funcionan como aplicaciones individualizadas que no dependen de algoritmos y ofrecen algo más de privacidad.

Instagram funciona con algoritmos que modifican el orden del contenido. Getty Images

Interacción monetizada

Paradójicamente, EscapeX también usa Instagram, en donde cuenta con 23,4 millones de seguidores, a los que actualiza con sus novedades sobre los famosos que se van incorporando a la aplicación.

Uno de los más recientes es el actor estadounidense Jeremy Renner, quien sorteó a través de EscapeX una camiseta entre sus fans.

También tiene cuenta en Facebook, aunque su audiencia en esa red social apenas alcanza los 19.000 seguidores.

Muchos fans ven en la aplicación "un refugio seguro" para interactuar con la audiencia de forma más íntima.

"Es emocional y psicológicamente imposible conocer a todos mis seguidores. Es genial tener tanta familiaridad. Puedo empezar a conocer a más personas y escuchar sus historias", le dijo a ese medio el actor canadiense Osric Chau, uno de sus usuarios.

"Osric es una de esas celebridades que realmente se identifica con sus fans, por eso esta plataforma funcionará muy bien para él", dijo Shamik Talukder, director general de EscapeX.

"Ponemos de nuevo el control en manos de los creadores, para que se sientan libres de interactuar con sus seguidores y realmente sean dueños de su propia plataforma", añadió el directivo.

Por otro lado, los fanáticos pueden comentar, poner "Me gusta" y compartir las publicaciones o incluso publicar su propio contenido en el muro del artista. Para eso, deben suscribirse a la aplicación (o POP), pagando una cuota por ello y ganando puntos para destacar cierto material.

En Estados Unidos, explican desde la revista especializadaFast Company, el 12% de los usuarios que instalan una aplicación (o perfil) de EspaceX pagan un promedio de US$6 al mes para acceder al contenido de su influencer favorito.

No hay una cuota fija, pues depende de lo que ofrece cada celebridad y del tipo de contenido que ofrezcan.

La gran pregunta es: ¿cuánto estarán dispuestos a pagar los seguidores de un artista para ver lo que publica o para interactuar con él?