Calendario de estrenos Marvel para los próximos 2 años (porque el video no nos dejó sólo lágrimas)

Marvel apeló a la emotividad y publicó un video relatado por el fallecido Stan Lee para celebrar sus películas y dar a conocer sus próximos proyectos.

Con un video narrado por el fallecido Stan Lee, Marvel ensalzó su universo cinematográfico mostrando las mejores escenas de sus películas además de dar a conocer las fechas de los próximos estrenos.

En el video, Lee asegura que "la única cosa que nunca cambiará.. Todos somos parte de una gran familia (...) Todos somos parte de un universo que se mueve siempre hacia arriba y hacia una gloria mayor".

La Fase 3 del denominado Universo Cinematográfico de Marvel terminó con Spider-Man: Far From Home, donde se muestran los efectos del chasquido de Thanos y la muerte de Tony Stark.

¿Qué sigue ahora? Marvel entregó un calendario de sus nuevas películas, sin embargo, no aclararon si se tratará de estrenos en cines o en Disney+ como lo hará Black Widow ante las medidas sanitarias que prohíben el funcionamiento de cines a raíz de la pandemia.

Black Widow

Dirigida por Cate Shortland, se estrenará en Disney+ el 9 de julio. Aún no se sabe si tendrá estreno en algunos cines del mundo.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Destin Daniel Cretton es el encargado de dirigir la historia de basada en los cómics de Marvel. Se estrenará en septiembre de 2021.

Eternals

Bajo la dirección de la ganadora del Oscar, Chloé Zhao (Nomadland), Eternals estará disponible para los fans a partir de noviembre de 2021. Aún no se ha publicado un trailer de la película.

Spiderman-Man: No way home

El año termina con el estreno, en diciembre, de Spiderman-Man: No way home. Aún no hay avances sobre la historia, solo teorías de los fanáticos.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Sam Raimi (Spider-Man; Evil Dead) es quien dirigirá la secuela de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) donde además participará Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff... también conocida como Scarlet Witch. Se estrenará en marzo de 2022.

Thor: Love and Thunder

Dirigida por Taika Waititi, se estrenará en mayo de 2022 sumándose como cuarta entrega del Dios del Trueno en solitario.

Black Panther: Wakanda Forever

Ryan Coogler (Black Panther; Creed) será quien liderará la secuela del mundo de Wakanda. Esta vez sin Chadwick Boseman, quien falleció a causa de cáncer en agosto del año pasado.

The Marvels

En noviembre de 2022 se estrenará la secuela de Captain Marvel, la que está bajo la dirección de Nia DaCosta.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Nuevamente veremos a Evangeline Lilly con el traje de Wasp y a Paul Rudd como Ant-Man. Su estreno fue programado para febrero de 2023.

Guardians of the Galaxy Vol.3

James Gunn nuevamente será quien diriga la historia de los "Guardianes de la Galaxia" tras los sucesos ocurridos a manos de Thanos. Se estrenará en mayo de 2023.

¿Fantastic Four?

Durante el video se mostró un logo con un número 4 que varios interpretaron como una nueva película con Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm.

Pero Marvel decidió jugar al misterio.