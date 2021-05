China Suárez desmiente rumores de quiebre con Benjamín Vicuña: “Ni crisis ni nada”

La actriz argentina afrontó los rumores impulsados en la televisión de su país y descartó de plano una ruptura con el actor chileno, luego de haberse ido de vacaciones a Estados Unidos.

Tras su viaje a Miami de vacaciones junto a sus hijos y sin su pareja, Eugenia “China” Suárez había sido tema recurrente en los programas de farándula de Argentina, por un supuesto nuevo quiebre sentimental con el actor chileno y padre de dos de sus hijos, Benjamín Vicuña.

Sin embargo, en su vuelta al país trasandino, la actriz de 29 años se encargó de desmentir categóricamente el rumor. “No estoy separada", dijo al programa Intrusos de la TV argentina en el aeropuerto de Ezeiza.

"Me enteré de los rumores porque me escribieron varias amigas, pero no… Esta vez sí que no… no sé de dónde salió", explicó haciendo referencia a otros quiebres que tuvo en el pasado con Vicuña.

Instagram China Suárez Lee También > "China" Suárez da positivo a COVID-19: Benjamín Vicuña se encuentra en Chile tras cierre de frontera

"Ni crisis ni nada. Quizás por el viaje y todo eso, les pareció raro, pero era un viaje que tenía programado de antes. Me enfermé con COVID, no lo pude hacer y no iba a cancelar todo”, agregó.

La “China” Suárez se había contagiado con COVID-19 a mediados de abril, e incluso aseguró que “todavía el olfato no lo recuperé del todo, es medio desesperante”.

Tras su contagio y su viaje, del que estuvo ausente Benjamín Vicuña, quien está en Chile grabando una serie de ficción hace algunas semanas, habían comenzado los rumores del quiebre, que fueron desmentidos por la misma actriz.