Christina Aguilera, Karol G y Los Jaivas: Confirman tres nuevos artistas para Viña 2023

El evento musical del verano regresa el próximo año con Martín Cárcamo y María Luisa Godoy en la animación.

A tres meses de una nueva edición del Festival de Viña del Mar se confirmaron tres nuevos artistas que pisarán la Quinta Vergara en su versión 2023.

Durante la tarde de este jueves, la alcaldesa de la ciudad jardín, Macarena Ripamonti, entregó los nuevos nombres que van desde el pop, el reggaetón, hasta el rock chileno.

Entre las sorpresas se encuentra la cantante colombiana Karol G , quien llegará por primera vez a la Quinta Vergara en febrero próximo, con sus grandes éxitos como "Provenza", "Bichota" y "Tusa".

Quienes le darán el toque de rock al festival será la banda nacional Los Jaivas , cuya integrante Juanita Parra será además, jurado de la competencia.

Finalmente, y lo más esperado en cada edición del Festival es el show anglo, que en esta oportunidad estará a cargo de la estadounidense Christina Aguilera , quien por segunda vez llegará a nuestro país.

Recordemos que la nueva edición del Festival de Viña se realizará entre el 19 y 24 de febrero de 2023 , y estará a cargo de la alianza entre Canal 13 y TVN. Además, la animación será liderada por Martín Cárcamo y María Luisa Godoy.

Agencia Uno - Conductores de Festival de Viña

Christina Aguilera

Christina Aguilera es una cantautora, actriz, productora y empresaria estadounidense, ganadora de seis Grammy, reconocida por su poderosa voz y exitosas canciones.

A lo largo de su carrera, la que empezó a los ocho años en un programa de talentos, ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo. También recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y tiene el prestigioso honor de ser la única artista menor de 30 años incluida en la lista de la revista Rolling Stone de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos.

Entre sus éxitos destacan “Reflection” para la banda sonora de la película de Disney “Mulan”, “Genie in a bottle”, “What a girl wants” y “Come on over baby” (All I wants is you). Todos ellos, encumbrados en el número uno del Billboard Hot 100, lo que la convierte en la tercera artista femenina, y la cuarta en general, en encabezar la lista durante tres décadas consecutivas (1990, 2000 y 2010).

La artista nortemericana ha realizado poderosas colaboraciones y ha formado parte de bandas sonoras de clásicos como “Moulin Rouge”. Una gran estrella mundial con 18 millones de oyentes mensuales en Spotify. Su última producción llamada “Aguilera”, fue grabada completamente en español donde destacan colaboraciones con artistas como Becky G, Nicki Nicole, Ozuna, Tini, Christian Nodal y Nathy Peluso.

Karol G

En tanto, la colombiana Karol G es la reina de los artistas del denominado movimiento urbano que incluye al reggaetón, el trap y el pop. Una artista multiplatino, ícono de la cultura pop y una de las figuras que lideran los rankings de la música latina en la actualidad.

Posee varias certificaciones Diamond de la Recording Industry Association of America (RIAA), un reconocimiento de la industria a artistas que logran más de 10 millones de unidades comercializadas en EEUU y que la transforma en uno de los rostros musicales con mayor venta.

Su lanzamiento más reciente es “Gatúbela”, el que alcanzó la certificación de platino en Estados Unidos y Puerto Rico, en menos de tres semanas. El primer single de este año fue “Provenza”, y la convirtió en la primera artista mujer en reemplazarse así misma en el Nº 1 del Billboard Hot Latin. Su último álbum fue “KG0516” con el que también hizo historia al transformarse en el mejor debut de una placa en español de una artista latinoamericana dominando con ese trabajo las listas mundiales.

También alcanzó el Nº 1 en el "Top Latin Albums" de Billboard, el "Top Global Albums" de Spotify y el "Top Latin Albums" de Apple Music. Entre sus múltiples premios destacan adjudicaciones en varias categorías de los MTV Millenialls Awards, Billboards, Premios Juventud, Latin American Music Award, Premios Lo Nuestro, Latin Grammy, Tu Música Urbano y Iheartradio Music Awards, entre muchos otros.

Los Jaivas

La música chilena también estará representada en la Quinta Vergara por la agrupación más influyente de Latinoamérica: Los Jaivas, una banda que ha creado un nuevo lenguaje. Su música es única, universal e inclasificable, con una fuerza y una identidad muy cercana a las culturas de los pueblos originarios, aunque también a la fusión y al rock del continente.

El 2023 cumplirán 60 años de vida y 40 años exactos en que debutaron en el escenario de la Quinta Vergara. Cuentan con una gran discografía y se han presentado en cuatro de los cinco continentes. Su consagración llegó en 1971 con la edición de sus canciones “Ayer caché” y “Todos juntos”, esta última un hit radial de la época.

En los 80 volvieron en gloria y majestad con “Alturas de Macchu Picchu”, disco que se transformó en uno de los mayores legados del rock y la música popular chilena. Los Jaivas han creado además, obras sinfónicas, música para películas y numerosas composiciones que han llegado a convertirse en emblemáticas, interactuando con otras artes como el ballet, la poesía y la pintura.

Es una de las agrupaciones vigentes con mayor historia en Chile y Latinoamérica. En 1988, Juanita Parra, hija de Gabriel asume como baterista oficial. En la actualidad, el grupo está conformado por Claudio Parra, Mario Mutis, Juanita Parra, Alan Reale, Francisco Bosco y Carlos Cabezas. En tanto, Eduardo Parra trabaja desde Paris en las comunicaciones de la banda.