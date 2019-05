Ya no hay vuelta atrás: cierran Pelispedia por atentar contra los derechos de autor

Durante esta semana se hizo efectivo el cierre definitivo de Pelispedia.tv después de años de funcionamiento por atentar contra los derechos de autor.

Los dueños de la popular página de películas y contenidos audiovisuales, fueron detenidos por la policía uruguaya tras denuncias por violación de derechos de autor. Los creadores del sitio -una pareja charrúa- ganaban 5.000 dólares al mes y estarán en prisión preventiva durante 90 días.

A raíz de un proceso investigativo a cargo de la fiscal Mónica Ferrero, de la Fiscalía Penal de Montevideo de Estupefacientes y Delitos, Pelispedia.tv, fue clausurada por atentar contra los derechos de autor.

Según informamos anteriormente, la pareja fue acusada por "poner a disposición una emisión digital, con ánimo de lucro, sin la autorización escrita de sus respectivos titulares", además de “un delito de lavado de activos en la modalidad de autolavado en reiteración real”.

Las denuncias en contra del sitio fueron efectuadas por algunas de las empresas productoras de las películas que la web mantenía en su catálogo, sin ningún tipo de permiso.

Entre ellas figuran Motion Picture Association, Warner Bros, Entertainment Inc, Universal City Studios LLC, Universal City Studios Productions LLP, New Lines Productions Inc., y Twentieh Century Fox Film Corporation.

La web, que utilizaba la modalidad de recaudar ganancias por publicidad, permitía a sus dueños alcanzar ganancias impensadas, teniendo incluso, una casa avaluada en USS120.000, más otras pertenencias como vehículos o aparatos tecnológicos.

Las compañías de internet ya bloquearon la IP del sitio para que nadie pueda acceder a él.