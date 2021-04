Cómo saber si mi cuenta de Facebook fue afectada por la filtración de datos

Actualmente existen diversas herramientas para saber si tu cuenta sigue segura, y en T13.cl te contamos cuáles son y cómo utilizarlas.

Los datos de más de 500 millones de usuarios de Facebook surgidos de una filtración de 2019, incluidos direcciones de correo electrónico y números de teléfono, se publicaron en un foro de piratas informáticos, informó el sábado la revista Business Insider, confirmando la información de un experto en delitos cibernéticos.

"Los registros de 533 millones de cuentas de Facebook acaban de ser revelados de forma gratuita", tuiteó Alon Gal, director técnico de la agencia contra el ciberdelito Hudson Rock el sábado por la mañana, criticando la "negligencia absoluta" de Facebook.

Por eso es que una gran cantidad de usuarios se han preguntado si sus cuentas se vieron afectadas, por lo que existen algunas herramientas web para verificar esta información. Además es necesario señalar que los datos difundidos provendrían de una brecha de seguridad comunicada y solucionada por Facebook en agosto de 2019.

Las apps para verificar la seguridad de tu cuenta

Una de las opciones que tienes para chequear que tus datos no fueron difundidos es ingresar a Have I been Pwned?, plataforma donde debes ingresar el mail o número de celular con el que vinculaste el perfil de Facebook.

Así, en sólo dos pasos esta herramienta te dirá si fuiste parte de esta u otras filtaciones.

Una mecánica similar tiene Firefox Monitor, la cual utiliza el correo electrónico para verificar la información.

Cabe recordar que los especialistas recomiendan utilizar claves distintas para cada red social, no utilizar comandos cortos, agregar números, mayúsculas y signos dentro de la clave de ingreso para hacerla más segura.