Día del Patrimonio: los lugares que debes visitar a lo largo de todo Chile

Desde el año 2000 que el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) celebra el Día del Patrimonio Cultural de Chile (DPC), una actividad que abre las puertas de distintos edificios, lugares y entidades que tienen un valor histórico-cultural para el país.

Cada año miles de personas se unen a esta festividad, que permite conocer lugares que -en otras oportunidades-son de difícil acceso.

En T13.cl te mostramos algunas sugerencias para visitar los lugares más concurridos, además de cuáles son las actividades más atractivas a nivel nacional.

Lo que debes tener en cuenta

Llegar con anticipación

La mayoría de las actividades del Día del Patrimonio Cultural estarán abiertas desde las 9 de la mañana. Dado que hay lugares que convocan a más público que otros (Ex Congreso, Club de la Unión, Museo de Bellas Artes, La Moneda, entre otros), se sugiere a los asistentes llegar con anticipación. Este y otros consejos pueden ser útiles para las visitantes:

Planifica tus actividades: si bien este año el evento será sábado y domingo, no todos los lugares abrirán ambos días.

si bien este año el evento será sábado y domingo, Descargar la aplicación Diapatrimonio: El Consejo de Monumentos Nacionales ha dispuesto en las plataformas iOS y Android de una aplicación, para que los usuarios puedan ver las actividades y mapas de ubicación de estas.

El Consejo de Monumentos Nacionales ha dispuesto en las plataformas iOS y Android de una aplicación, para que los usuarios puedan ver las actividades y mapas de ubicación de estas. Portar cédula de identidad: Es obligatorio este documento en algunos organismos estatales, por cuestiones de seguridad. La Moneda por ejemplo es uno de los edificios donde se solicita la cédula para ingresar.

La Moneda por ejemplo es uno de los edificios donde se solicita la cédula para ingresar. Planificación anticipada: lo ideal es que usuarios tengan conocimiento, con un mapa o con una lista, de los lugares que visitarán.

Los lugares preferidos en Santiago

Ex Congreso Nacional

Presente en la historia nacional desde 1857, el ex Congreso Nacional representa con su imponente estructura la arquitectura neoclásica de la época. Se ha convertido en uno de los lugares más concurridos por los asistentes del Día del Patrimonio. El edificio dejó de ser sede del legislativo luego del Golpe de Estado de 1973. Una vez restablecido el sistema democrático en 1990, el parlamento se trasladó a Valparaíso. Desde esa fecha, el ex Congreso solo funciona como sede de reuniones de las diferentes bancadas de diputados y senadores de Chile.

Abierto el domingo 26 desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.

Más detalles en este enlace.

Plaza de Armas

En este punto de encuentro de la capital se ubican múltiples edificios patrimoniales que existen desde épocas coloniales.

Edificio Correos de Chile: el edificio fundado en 1882 estará abierto al público para conocer sus instalaciones el domingo 27.

el edificio fundado en 1882 estará abierto al público para conocer sus instalaciones el domingo 27. Municipalidad de Santiago: obra del mismo arquitecto de La Moneda, Joaquín Toesca, este edificio albergó durante la colonia el Cabildo, una entidad encargada de administrar las distintas ciudades que el reino de España poseía en América. Estará abierto el domingo.

Tren patrimonial abierto desde las 10:00 horas hasta las 14:30 horas.

Tribunales de Justicia de Santiago

El palacio de los Tribunales de Justicia de Santiago se concretó en dos etapas: una que se inició en 1905 y otra que comenzó en 1930. Además de albergar la Corte de Apelaciones de Santiago, el edificio tiene en sus instalaciones la máxima instancia del Poder Judicial, que es la Corte Suprema.

Abierto el domingo 26 desde las 09:00 horas hasta las 15:00 horas.

Banco Central de Chile

La entidad encargada de regular las tasas monetarias, fijar variaciones a precios y establecer la emisión de billetes y monedas nacionales abrirá sus puertas el Día del Patrimonio. Fundada en 1925 por el gobierno de Arturo Alessandri Palma, el Banco Central desde sus primeros días tuvo a cargo estas funciones económicas.

Abierto sábado y domingo desde las 10:00 hasta las 15:00 horas. Más detalles en este enlace

La Moneda

Su construcción demoró 21 años (de 1784 a 1805) y fue fruto del arquitecto italiano Joaquín Toesca. El Palacio de La Moneda fue inicialmente construido como la Casa de Moneda del Reino de Chile, bajo la tutela de España. No fue hasta después de la independencia, exactamente en 1845, cuando el presidente Manuel Bulnes trasladó la sede del Ejecutivo hasta esas dependencias. El monumento nacional es una atracción imperdible, con sus 11 salones y una galería presidencial, ubicada en la zona nororiente del palacio.

Abierto sábado y domingo desde las 09:00 horas hasta las 16:00 horas.

Más detalles en este enlace.

Museo de Bellas Artes

Una de las obras emblemas del centenario de Chile y uno de los museos más visitados del país. El Museo Nacional de Bellas Artes tendrá abiertas sus puertas el Día del Patrimonio, donde se podrán visitar las distintas obras que tiene en su interior.

Sábado 25, de 10:00 a 13:00 horas.

Más detalle en este enlace.

Palacio Cousiño

Ubicado en la calle Dieciocho, el Palacio Cousiño fue construido en 1870, época donde el barrio en que se ubica el edificio era habitado por la aristocracia santiaguina. De hecho en esta residencia habitaron el empresario Luis Cousiño y su esposa Isidora Goyenechea.

Para el Día del Patrimonio 2017, este monumento nacional volvió a abrir al público, luego que estuviera en reparaciones tras los daños sufridos por el terremoto de 2010.

Este fue un recorrido en 360° realizado por T13.

Solo debes mover tu mouse, cursor o smartphone para disfrutar de la experiencia y apreciar los maravillosos rincones del Palacio Cousiño en un paseo virtual

Abierto sábado y domingo desde las 10:00 horas hasta 15:00 horas. Más detalles en el siguiente enlace.

Palacio Cousiño Municipalidad de Santiago

Contraloría General de la República Ubicada en Teatinos 56, Santiago, frente al Palacio de La Moneda, es la entidad fiscalizadora superior de Chile y tiene carácter autónomo y un rango constitucional. En el Día del Patrimonio tendrán presente a "Contralorito" y "Contralorita", además de otras sorpresas.

Lugares preferidos en regiones

Oficina Salitrera de Humberstone

Ubicada en la comuna de Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá, la Oficina Salitrera de Humberstone recibió a miles de trabajadores hasta el cese de sus funciones, en 1958. Abandonada por muchos años, recién en el 2005, con la proclamación de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, este sitio recupera su valor histórico. Este sábado de mayo Humberstone y Santa Laura abrirán sus puertas de forma gratuita, para que los visitantes conozcan este legado patrimonial del norte del país.

Abierto el sábado desde las 09:00 horas a 13:00 horas. Más detalles en el siguiente enlace.

Museo Gabriela Mistral en Vicuña

El museo es un homenaje en vida a la poetisa Gabriela Mistral. Inició sus funciones en 1935, en la ciudad de Vicuña, y en sus inicios fue considerado como Centro Cultural. Su especificación de museo fue en 1957, luego de la muerte de la primera Nobel de Literatura de Chile.

Este sábado, desde las 16 horas, se realizará un malón en el museo. Más detalles en el siguiente enlace.

Castillo Wulff

Ubicado en la costanera de Viña del Mar, este emblemático edificio es desde 1995 un monumento nacional. En la actualidad su propiedad está a cargo de la Unidad de Monumentos de la Municipalidad de Viña del Mar.

La casa de Neruda en Isla Negra

Fue el último lugar donde el poeta pasó sus días antes de fallecer el 23 de septiembre de 1973. Ubicada en el Litoral Central, la casa de Pablo Neruda en la localidad de Isla Negra es un panorama muy reconocido en cualquier fecha del año. Para el Día del Patrimonio este lugar abrirá sus puertas, para que los visitantes puedan conocer el lado más íntimo de este escritor ganador del Nobel de Literatura en 1971.

Si bien no forma parte del circuito oficial y gratuito del Día del Patrimonio, el museo abrirá sus puertas con actividades especiales. La entrada será de $2.500 pesos.

Museo San José del Carmen del Huique

Ubicada en pleno valle de Colchagua, esta casona recoge elementos históricos de lo que eran las antiguas haciendas patronales de la zona central. La casa principal y su iglesia -de 1828 y 1852, respectivamente-, se han convertido en un símbolo histórico. En este monumento nacional habitó parte de su vida el ex presidente Federico Errázuriz, quien estaba casado con la heredera de la hacienda, Gertudris Echeñique.

Abierto sábado y domingo desde las 09:00 horas hasta las 17:00 horas. Más detalles en el siguiente enlace.

Ruedas de agua en Larmahue

Ubicadas en la comuna de Pichidegua, en la Región de O'Higgins, estas ruedas o azudas de agua forman parte del paisaje típico del sector de Larmahue. Declaradas monumento histórico en 1998, esta particular sistema de regadío es un legado importante de siglos pasados. De hecho Arturo Lucero, uno de los pocos constructores que quedan de estas azudas fue declarado por la Unesco como "Tesoro humano vivo".

Cómo apreciarlas: la mayoría de ellas se encuentran en las rutas que conectan Larmahue (rutas H-82 y H-76).

Recorridos el sábado y domingo, de 10:00 a 14 horas. Detalles en el siguiente enlace.

Universidad de Concepción

La Universidad de Concepción abrirá al público las principales instalaciones que tiene en su campus de la capital de la Región del Bíobío. Los visitantes podrán apreciar dentro del lugar exposiciones de arqueología y geología, actividades artísticas y apreciar monumentos emblemas de la ciudad penquista.

Los edificios que más destacan en esta apertura es la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, la que en su vestíbulo principal tiene un sus paredes el mural "Presencia de América Latina", del pintor mexicano Jorge González Camarena.

El recorrido patrimonial estará disponible el sábado y domingo de 12 a 17 horas. Más detalles en el siguiente enlace.

Edificio de Tribunales de Concepción

Este edificio se concibió como parte de las reconstrucción del centro cívico de Concepción, luego del terremoto de Chillán, del año 1939. Para este Día del Patrimonio el Edificio de los Tribunales de Concepción abrirán sus puertas, realizando distintas actividades, como mostrar el trabajo de la unidad de derechos humanos del recinto.

Abierto el sábado 26 desde las 10:00 horas hasta las 14:00 horas. Más detalles en el siguiente enlace.

Iglesia de San Francisco de Castro

Su imponente ubicación, a un costado de la Plaza de Armas de Castro la convierte en un ícono de la ciudad y de las iglesias de Chiloé. Su arquitectura neogótica data de 1912 y fue construida donde se ubicaron iglesias pasadas, que terminaron incendiadas. Su estructura está realizada en su mayoría con maderas de la zona (coihue, ciprés de las Guaitecas, alerce). Desde el año 2000, es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

La apertura de la iglesia está programada para el sábado 26, de 12:30 a 19 horas. Más detalles en el siguiente enlace.

Palacio Sara Braun de Punta Arenas

El palacio fue construido precisamente por Sara Braun, una hija de inmigrantes provenientes de Europa que se instalaron en la Patagonia. El reconocido palacio se encuentra en la mismísima Plaza Muñoz Gamero, siendo un emblema de la ciudad Punta Arenas.

Abierto el domingo 27 desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas. Más detalles en el siguiente enlace.

Salón del Palacio Sara Braun Agencia Uno

PARA REVISAR TODAS LAS ACTIVIDADES DEL DÍA DEL PATRIMONIO PINCHA AQUÍ