Doctor Sebastián Ugarte contó cómo comenzó su historia de amor con su pareja arriba de un avión

"Yo trataba de hacerme el más lindo posible, lo más simpático, conversador", recordó el médico sobre su primer encuentro con su pareja Antonieta en "Juego Textual".

La noche de este lunes se llevó a cabo un nuevo capítulo de "Juego Textual", estelar conducido por Sergio Lagos.

En este episodio, el Dr. Sebastián Ugarte, fue entrevistado a fondo por ocho mujeres de armas tomar: Katty Kowaleczko, Pepi Velasco, Yazmín Vásquez, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, Chiqui Aguayo, Rayén Araya y Tita Ureta.

El médico se sinceró sobre su vida personal y contó cómo se conoció con su actual pareja, Antonieta, en un avión en abril de 2019, antes de la pandemia y del uso cotidiano de mascarillas.

"Venía de vuelta de Puerto Montt a Santiago. Veo a una chica muy simpática en el aeropuerto. Antes de subir, ya le había echado el ojo. Pero la vi, se veía muy agradable, simpática. Estaba sanita", comenzó.

"Subimos al avión y me toca ella sentada al lado. Yo dije: 'me está hablando el destino'. Ella estaba al lado de la ventana, yo en el pasillo y al medio estaba vacío, no tenía por dónde arrancar. Miré el reloj y me dije: 'no tengo más de dos horas. Sebastián, aplícate'. Ahí empezamos a conversar y la conversación se fue dando", indicó.

"Yo trataba de hacerme el más lindo posible, lo más simpático, conversador", agregó.

Tras ser consultado sobre cómo le pidió su número telefónico, el profesional respondió que "creo que no es bueno llegar y pedir el WhatsApp, todavía nos quedaba como media hora de vuelo".

"Ella era profesora, le gustaba leer, teníamos hartos temas que compartíamos. Era muy entretenida y se notaba que lo estábamos pasando muy bien", señaló.

"En un momento ella me pregunta con quién vivo, porque yo le conté de mi madre y de mis hijos. Yo le comento que mis hijos ya están grandes, que no viven conmigo. No me preguntó si tenía pareja, pero me preguntó con quién vivía. Yo le dije que vivía solo. Pero ahí percibí que era por los dos lados el interés", aseveró.

"Cuando estábamos por llegar, le dije: 'Oye, me encantaría seguir en contacto contigo, me encantaste. ¿Te puedo pedir tu teléfono?'", afirmó.

Tras comunicarse una semana por WhatsApp, el doctor la invitó a salir. La cita fue en un restaurante de un mall. "En esa étapa quería conocerla, saber quién era ella", manifestó.

Finalmente, el Dr. Ugarte relató cómo fue el primer beso.

"El día de la cita ya se notaba que había química, porque terminamos y los garzones estaba poniendo las sillas encima de las mesas, apagando las luces", indicó.

"Nos tomábamos de las manos, pero muy de a poco. Ya se notaba que había química. Llegó el momento de despedirnos y costaba despedirse. Nos despedimos y ahí nos dimos como un besito", concluyó.