Iggy Azalea sufre filtración de fotos en topless para sesión de revista que nunca se publicó

Iggy Azalea, reconocida cantante australiana de música pop y rap, sufrió la filtración de una serie de fotografías en topless que ahora inundan internet.

De acuerdo a la artista de 28 años, las imágenes corresponden a una sesión de fotos para la revista GQ Australia realizada en 2016.





Estas fueron parte de las fotografías de la sesión para GQ Australia que Iggy Azalea sí aprobó en 2016.

Sin embargo, nunca autorizó la publicación de esas instantáneas en particular.

Iggy Azalea sufre filtración de fotos en topless para revista GQ GQ Australia

Antes de desactivar sus redes sociales debido a su estado de ánimo y los comentarios ofensivos que comenzó a recibir, Azalea colgó un comunicado donde aseguró sentirse "ultrajada y violada": "Muchas famosas posaron para GQ con una mano colocada estratégicamente para cubrir sus pechos y siempre me parecieron muy bonitas, así que aproveché la ocasión".

"Estoy sorprendida y enojada porque no se borraron esas tomas inmediatamente después de la selección final. Muchos de los comentarios que veo, en particular de los hombres, donde comparten sus fantasías con respecto a mi cuerpo, me molestaron", añadió la cantante.

Iggy Azalea sufre filtración de fotos en topless para revista GQ AFP

En un comienzo, el "trayecto" desde donde se filtraron las fotos apuntaba al fotógrafo encargado de aquella sesión, Nino Muñoz, que también emitió un comunicado indicando que las imágenes fueron "robadas y publicadas sin mi consentimiento".

Iggy Azalea emprenderá acciones legales para descubrir quién fue el responsable de la filtración.