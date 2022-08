A días del estreno de House of the Dragon: ¿En qué están los protagonistas de Game of Thrones?

La serie, también conocida como "La Casa del Dragón", tendrá 10 capítulos se estrena este domingo 21 de agosto por HBO y HBO Max. Se trata de una precuela de "Juego de Tronos".

"House of the Dragon" es la esperada serie precuela de "Game of Thrones" (GOT), que está situada 200 años antes que los eventos de la entrega original y se basa en el libro 'Fuego y sangre' (Fire and blood, en inglés) de George R.R. Martin.

En ella se mostrarán los eventos que dejaron a la dinastía Targaryen en pedazos.

La serie, que tendrá 10 capítulos se estrena este domingo 21 de agosto por HBO y HBO Max y se espera que sea un gran suceso, ya que su reparto también es de primer nivel.

Entre los actores que destacan están Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Paddy Considine (Viserys Targaryen), Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon), Eve Best (Rhaenys Targaryen) y Olivia Cooke (Alicent Hightower).

A días de que la serie llegue a las pantallas de HBO, es oportuno recordar en qué están los actores que dieron vida a los personajes más relevantes de GOT, producción que llegó a su fin en 2019.

¿En qué están los protagonistas de Game of Thrones?

Tras el final de la serie, los actores han seguido diferentes caminos. Si bien algunos han continuado en la actuación, otros han están más enfocados en su familia.

Lena Headey

La actriz, tras terminar el rodaje de "Game of Thrones", continuó dedicándose a la actuación en cine y televisión. Su último trabajo fue en la película "Nine Bullets" (2022). Esta cinta se puede ver por Apple Plus.

Maisie Williams

Quien interpretó a la valiente Arya Stark, ahora forma parte del mundo de Marvel gracias a la película "The New Mutants". Además, se encuentra trabajando en la cinta "Sinner V. Saints". Actualmente, se le puede ver en la miniserie "Pistol", en Star Plus.

Sophie Turner

La actriz ha seguido actuando en otras series, una de las últimas "The Staircase" en HBO. Se casó en 2019 con Joe Jonas (Jonas Brothers) y han tenido dos hijos: Willa que nació en 2020, y su segunda pequeña, en julio pasado.

Kit Harington

El actor, quien interpretó a Jon Snow en la serie, se convirtió en padre en 2021 junto a la actriz Rose Leslie (Ygritte en la serie), con quien se casó en 2018. Es parte del MCU como Caballero Negro. Actualmente está trabajando en la película "Mary’s Monsters" y además, está inmerso en el spin-off, 'Snow', serie que abordará la historia de su recordado personaje en GOT.

Emilia Clarke

La actriz actualmente es imagen de varias marcas de belleza y hay varios rumores aún no confirmados que formaría parte del Universo Cinematográfico de Marvel. En lo que ha estado trabajando estos años, es su organización sin fines de lucro 'Same You', cuyo objetivo es brindar tratamiento a las personas que se recuperan de lesiones cerebrales en el Reino Unido y en Estados Unidos.

Jason Momoa

Jason ha trabajado en varias películas tras salir de "Game of Thrones". Protagonizó "Dune", "Aquaman" y "Sweet Girl". Actualmente, se encuentra trabajando en las películas "Aquaman 2" y "Rápidos y furiosos 10".

Peter Dinklage

Peter protagonizó "Cyrano", una película dramática y musical que se estrenó en el 2021 (se puede ver por Apple Plus). El actor además produce y protagoniza "American Dreamer", una comedia negra que verá la luz este 2022.

Nikolaj Coster-Waldau

El actor que interpretó a Jaime Lannister, actualmente se encuentra con un proyecto personal. El actor danés está realizando un podcast llamado "Radioman", en donde se narran historias. Sus últimas películas fueron "The Silencing" (2020), y "Against the Ice" (2022), esta última se puede ver en Netflix.