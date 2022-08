Quién es Milly Alcock, la intérprete de Rhaenyra Targaryen en "House of the dragon"

La esperada precuela de "Game of thrones" se estrena este domingo por HBO y HBO Max y cuenta los secretos de los ancestros de Daenerys.

Este 21 de agosto se estrena en todo el mundo la nueva serie "House of the dragon", la precuela de la histórica "Game of thrones".

La historia se centra en la casa de los Targaryen y ocurre siglos antes de lo que vimos en la lucha por los siete reinos.

Uno de los personajes más importantes de la nueva producción dramática basada en el universo creado por George R.R. Martin es Rhaenyra Targaryen, quien al igual que la popular Daenerys luce un cabello platinado.

¿Qué actriz es Rhaenyra Targaryen en "House of the dragon"?

La integrante de la casa Targaryen es interpretada por la actriz Milly Alcock.

A sus 22 años, la actriz nacida en Sidney, Australia, tiene en la serie de HBO la producción más grande en la que ha participado.

Antes de integrarse al mundo en que transcurre la fantasía dragones, Milly Alcock suma experiencia como protagonista de la miniserie australiana "Upright" y también en "Reckoning".

A falta de ver cómo se desarrolla la serie, es importante que sepas que Milly sólo interpreta a la versión "joven" de su personaje, ya que también aparecerá Emma D'Arcy en un rol más experimentado.