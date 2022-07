Tornado en Peralillo, Stranger Things y muerte de Technoblade: Los "T13 trending" de la semana

Revisa las noticias que más destacaron durante la semana recién pasada en esta nueva sección de T13.cl.

Este domingo estrenamos nuestra nueva sección "T13 Trending", que dará a conocer lo más comentado en la semana en las redes sociales de nuestro sitio T13.cl.

En esta ocasión el tornado que ocurrió en Peralillo, el estreno de la segunda parte de la cuarta temporada de Stranger Things y la muerte del youtuber Technoblade fue lo más destacado en redes sociales.

Tornado en Peralillo

Este recién pasado viernes fuertes vientos se registraron en el sector de Peralillo en la Región de O'Higgins, lo que provocó cortes de luz y daños estructurales en algunos lugares de la zona.

Sin embargo, un video que fue difundido por la Red Geocientífica de Chile dio cuenta que este fenómeno habría correspondido a un tornado. Aquí el registro.

El meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, se cuadró con la tésis del tornado al revisar el registro: "No son frecuentes pero Chile tiene un historial de torneados desde el año 1.600 aproximadamente. Claramente en los últimos años han sido más frecuentes. Chile ha tenido al menos un tornado entre Choapa y Chiloé", precisó.

Stranger Things

Uno de los temas más mediáticos de la semana fue el estreno de la segunda parte de la cuarta temporada de Stranger Things, lo que dejó, además, varias noticias derivadas.

Una de ellas fue que la plataforma Netflix sufrió una caída justo en el momento del estreno de los capítulos, el pasado 1 de julio a las 3 de la madrugada (hora de Chile).

Asimismo, tras el estreno la canción “Running Up That Hill (A Deal With God)”, publicada en 1985 por la cantante británica Kate Bush, rompió tres récord Guinness. Todo esto se logró ya que el tema es reproducido en la serie.

El impacto de la serie en la música también alcanzó a Spotify, que creó una lista de reproducción de canciones para salvarte de Vegna, el villa de la ficción.

Muerte de Technoblade

Los seguidores de Youtube se vistieron de luto tras la muerte a los 23 años del youtuber Technoblade, víctima de un cáncer.

La muerte de Alex, su verdadero nombre, caló hondo en sus seguidores. Pensando seguramente en esto, el mismo Technoblade publicó un video de despedida póstumo donde agradeció a sus fanáticos: "Si tuviera otras 100 vidas, elegiría volver a ser Technoblade cada vez. Esos fueron los años más felices de mi vida", dijo.

"Hasa luego nerds", se despidió.