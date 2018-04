Cuéntalo: El hashtag con que miles de mujeres comparten dramáticos relatos de abusos sexuales

Tengo 17 años. Gané medalla plata Odesur. Fui violada x compañero d seleccion masculina de basquetbol. Me encontraron c sangre, inconciente sobre cama; me bañaron para borrar huella. Nadie me creyó. La justicia tampoco. Lo cuento yo pq “C” se fue de Chile. No te olvido #cuentalo