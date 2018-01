Brote de fiebre amarilla en Brasil: especialista recomienda no viajar sin vacuna

Hace más de un año apareció en Brasil un nuevo brote de fiebre amarilla que en el último tiempo se ha expandido desde las zonas interiores del país hacia las costas, llegando a afectar a zonas turísticas como Sao Paulo y Río de Janeiro.

La fiebre amarilla es una infección viral que se transmite por diferentes tipos de mosquitos y que después de varios días se manifiesta como una infección febril que produce complicaciones hemorrágicas.

El jefe del programa de Medicina del Viajero de la Clínica Alemana, Thomas Weitzel, recomendó en Teletrece AM que los turistas que planean viajar a Brasil no lo hagan si no tienen la vacuna.

"La recomendación es vacunarse para viajar a zonas de riesgo. Si es una zona donde hay un brote activo como en Brasil, mi recomendación como especialista es no viajar si no se tiene la vacuna", señaló el especialista.

El problema es que actualmente en Chile el stock de la vacuna está agotado y no se sabe en cuánto tiempo podría reponerse.

Weitzel agregó que en Brasil la vacuna no es obligatoria, por lo que no hay control en la frontera. Por lo mismo señaló que "es el visitante el que tiene que preocuparse por su salud y vacunarse"