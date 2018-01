Machi Linconao queda con arresto domiciliario nocturno y asegura que se reunirá con el Papa

Con el objetivo de "decirle todo lo que está pasando con el pueblo mapuche", la machi Francisca Linconao aseguró que será recibida por el Papa Francisco durante su visita a La Araucanía, el próximo miércoles 17, agregando que "tiene que recibirme para poder conversar con él".

La machi hizo la solicitud esta mañana al llegar al Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, que decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional contra la machi en el marco de la repetición del juicio oral por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, donde es imputada, y que tendrá que ser repetido por orden de la Corte de Apelaciones de Temuco a partir del próximo 26 de febrero.

Al llegar al tribunal, la machi además reiteró su inocencia en los hechos que se investigan. "Soy una persona inocente, no tengo miedo para enfrentar la justicia. Me decían que me estaba arrancando, que me estaba fugando cuando fui a Bolivia por un par de días y no es así. Yo estaba sin arresto y no tenía la notificación. Podía salir en cualquier hora en ese momento".