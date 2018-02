Internos de Punta Peuco envían carta a Piñera y exigen arresto domiciliario

Miguel Estay Reyno, alias "El Fanta" fue el encargado de escribir, a puño y letra, una carta al Presidente electo, Sebastián Piñera. En la misiva, que también fue enviada al futuro ministro de Justicia, Hernán Larraín, el ex militar condenado a cadena perpetua por el "Caso Degollados" habló a nombre de sus compañeros en Punta Peuco. El objetivo: pedir que se les conmute la pena, para pasar a una modalidad de arresto domiciliario.

"Hemos sido mal juzgados y mal condenados. Que por fin en Chile los Derechos Humanos sean para todos, no sólo para los militantes de causas de izquierda", señalan en el documento al que accedió T13.

La misiva a Piñera y Larraín no es más que un resumen de la presentación que hicieron 60 internos del penal en forma separada, y que fue presentada la semana pasada al 34 Juzgado del Crimen. En ella señalan que no se estaría dando cumplimiento a convenciones internacionales en torno al principio de "no discriminación" e igualdad ante la ley en el cumplimiento de penas a reos mayores de edad.

"La prisión se ha convertido en un fin en sí mismo, contrariando lo sostenido en convenciones internacionales, que definen la finalidad esencial de la prisión: la rehabilitación y la reinserción" Carta de internos

"La prisión se ha convertido en un fin en sí mismo, contrariando lo sostenido en convenciones internacionales, que definen la finalidad esencial de la prisión: la rehabilitación y la reinserción", plantean en la carta.

El abogado Raúl Meza señala que "esta inédita presentación judicial es la más masiva en la historia del penal de Punta Peuco y responde a una señal muy potente que desean dar al país y especialmente al nuevo gobierno presidido por Sebastián Piñera que los compromisos que se anunciaron en la campaña, esta vez, si deben cumplirse y así se va a exigir a las nuevas autoridades de gobierno".

"No se puede seguir esperando que sigan muriendo en la cárcel reos ancianos con enfermedades crónicas y terminales bajo la cómplice pasividad de los que solicitaron el apoyo para liderar nuestra patria", manifestó.

Revisa la carta enviada a Piñera