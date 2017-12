Mujeres científicas se tomarán el Congreso Futuro 2018

La presencia femenina marcará la nueva edición del Congreso Futuro. Este jueves se presentaron oficialmente los nombres de las más de 130 mentes brillantes que serán parte de este evento que tendrá vida entre el 15 al 21 de enero del 2018. 40 serán mujeres.

Las expositoras científicas comprometidas en difundir la ciencia, tecnología e innovación no solo ofrecerán charlas en el Salón de Honor del ex Congreso, sino también, en las otras once regiones donde se realizará este encuentro tales como Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, Los Lagos, Los Ríos, Aysén y Magallanes.

El senador Guido Girardi, presidente de la comisión Desafíos del Futuro señaló que “el principal desafío de Congreso Futuro ha sido generar pensamiento nuevo, entender que viene otro mundo, otro planeta y otra sociedad y, como tal, se necesitan otras instituciones”.

Expositores invitados

Dentro de los invitados de esta edición se encuentra el premio Nobel de Medicina del 2002 Robert Horvitz, el antropólogo, psicólogo y psiquiatra chileno Claudio Naranjo; y Paulina Villalobos, quien ha sobresalido por su participación en el desarrollo de proyectos de iluminación arquitectónica, diseño de iluminarias e instalaciones de luz en espacios como el edificio Titanium.

También será parte del Congreso Claudio Hetz, cuyas investigaciones se centran en el campo de las respuestas al estrés iniciadas en el retículo endoplasmático en enfermedades como la esclerosis latera amiotrófica, la enfermedad de Parkinson y Alzheimer, entre muchísimos otros.

Inscripción para charlas

Para asistir al Congreso Futuro debes inscribirte a través de la web www.congresofuturo.cl.

Existen dos formas de ser parte: de manera presencial -asegurando uno de los 40 mil asientos- o seguirlo mediante conexión streaming.