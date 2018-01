Eyzaguirre dice que "no cabe duda" que ranking de Banco Mundial "no fue favorable" para Guillier

El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, señaló que la modificación de la metodología del ranking de competitividad del Banco Mundial que afectó a Chile sí tuvo un efecto negativo en la elección del candidato de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier.

"No sé cuánto impacto tuvo en la inversión. pero que no fue favorable para la inversión, no cabe duda. Y que no fue favorable a la elección del continuador de la Presidenta Bachelet, no cabe duda tampoco", dijo.

El jefe de la cartera de Hacienda agregó que para este martes hay agendada una reunión del directorio del Banco Mundial, donde Chile mandará a un asesor para tratar el tema, el peruano Máximo Torero.

Además dijo que el Banco Mundial tendrá que investigar si hubo "presiones indebidas".

"Y lo otro que le interesa al gobierno que es exigir que los procedimientos no la integridad de nuestra imagen internacional", dijo.

Al ser consultado de por qué Hacienda no apeló a los indicadores del Banco Mundial, Eyzaguirre especificó que las modificaciones se vieron en nuevas variables que son desconocidas para el gobierno.

"Los datos que llenan cada una de las variables son consultados a un conjunto de instituciones dentro del país, y el gobierno y el ministerio de Hacienda tiene oportunidad de conocer ciertos datos y verificar si corresponden o no a la oportunidad, y apelar", dijo.

"Lo que no se conoce son las nuevas variables a medir, que no sabemos exactamente cómo se van a medir y que se hacen a un ritmo en que nosotros no podemos tomar ningún tipo de acciones para ver si hubiesen algunos déficit en esas nuevas variables", agregó.