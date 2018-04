Capital Semilla 2018: Revisa cómo obtener hasta $25 millones para financiar tu emprendimiento

Fue una de las ideas que se robó las miradas en 2017. Yerka es una bicicleta desarrollada en Chile y que cuenta con un sistema antirrobo que ha sido éxito en Estados Unidos.

Es esta solo una de las ideas que el año pasado recibió el apoyo de Semilla Corfo, un programa que entrega financiamiento a emprendimientos innovadores.

Este jueves, y en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Emprendimiento, la Corfo dio el vamos a la primera convocatoria del Capital Semilla 2018.

Se trata de un programa de apoyo que entrega un subsidio de $25 millones a emprendedores de todo Chile para poner en marcha sus negocios innovadores (este cofinanciamiento cubre hasta el 75% del proyecto total).

Cada año se realizan dos convocatorias. En cada instancia se seleccionan 60 emprendimientos ganadores a nivel nacional, donde todas las regiones logran al menos un ganador.

El nivel de postulaciones –más de 4.500 anuales- lo convierte en el programa de apoyo al emprendimiento más exitoso de la Corfo.

¿Cómo postular al capital semilla?

Los emprendedores podrán postular en esta convocatoria de Semilla Corfo desde las 13 hrs del 26 de abril hasta las 13.00 hrs del 23 de mayo, en www.corfo.cl/semilla

¿Quiénes pueden postular?

Los postulantes a Semilla Corfo pueden ser personas naturales o jurídicas de todo Chile, con iniciación de actividades no superior a los 24 meses –incluso aquellos que no la tengan- y cuyas ventas no excedan los $ 100 millones en los seis meses anteriores a la fecha de postulación.

El objetivo actual de Semilla Corfo es apoyar a emprendedores con alto potencial de crecimiento. Se trata de proyectos que tengan la capacidad de lograr ventas por montos en torno a un millón de dólares y que, en los tres años sucesivos, puedan crecer a tasas superiores al 20% (esto, basado en la definición que hace la OCDE sobre empresas con alto crecimiento)

Persona natural:

Ser mayores de 18 años

Tener residencia en Chile.

Tribute en primera o segunda categoría del impuesto a la renta.

Si tributa en primera categoría debe haber iniciado actividades en los últimos 24 meses.

Tener ventas netas que no excedan los $100 millones en los últimos 6 meses

Personas jurídicas (empresas):