Cathy Barriga no descarta candidatura presidencial: "A mí me lo piden"

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga confesó que no descarta una candidatura presidencial luego de que la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, la mencionara como una eventual carta de su conglomerado.

En una entrevista con La Tercera, la jefa comunal señaló que se sintió agradecida con la propuesta de van Rysselberghe, pues "la política sigue siendo muy machista y si no nos hacemos los espacios, nos unimos y nos respetamos entre nosotras , ese espacio va a seguir siendo reducido".

Además, Barriga confesó al medio que cuando sale a la calle la llaman "Presidenta", y que "ser alcalde de una comuna como Maipú es ser el presidente de un Chile chico", por lo que no descarta una posible candidatura: "Mi motor es la gente y voy a estar donde la gente quiere que esté, y si de corazón me acomoda, lo digo, voy a estar donde quieran que esté".

Respecto a su relación con la familia Lavín, en especial con el alcalde de Las Condes, cuenta que su suegro siempre ha querido ser presidente y que sus carreras políticas son diferentes.

"(Joaquín Lavín) Fue candidato presidencial dos veces y él siempre ha querido ser Presidente. A mí me lo piden, me están postulando a ser Presidenta y esa es la gran diferencia, de los objetivos, de los caminos y de las decisiones", agregó la alcaldesa de Maipú.

Finalmente la jefa comunal aclaró que no ha pensado en militar en ningun partido: "Tomo lo mejor de cada uno. Siento que no me podría encasillar en una postura o en otra".