[VIDEO] Alberto Mayol: "Gabriel, Giorgio y Vlado tienen carácter patrimonial en el Frente Amplio"

Diputado @vladomirosevic: "Es un tema de principios y le comunico a Alberto Mayol, Pamela Jiles y a la gente que quiere que me vaya del Frente Amplio, que no lo voy a hacer y no me voy a mover un milímetro en mis principios democráticos en DD.HH." » https://t.co/oBTmfvWjrk pic.twitter.com/8UZvckMw95