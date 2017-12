Mariana Aylwin: "He sido DC toda la vida y espero seguir siéndolo"

Un día polémico protagonizó este jueves la ex ministra Mariana Aylwin luego que planteara que "francamente yo me siento hoy día más identificada con las posturas de Chile Vamos que con las posturas de la Nueva Mayoría".

Los dichos en una entrevista con Radio Infinita de la ex ministra de Educación del gobierno de Ricardo Lagos e hija del fallecido ex mandatario Patricio Aylwin, provocaron una dura respuesta de la directiva de la DC, que en un comunicado planteó que "si algún camarada estima que las definiciones que nos rigen no corresponden debe sincerar su posición y someterse a la democracia interna o tomar el camino que su recto sentir le indique".

Tras el duro cruce de declaraciones, Mariana Aylwin emitió la noche de este jueves una declaración para precisar sus dichos.

"Frente a las repercusiones que ha tenido la difusión de una frase de la entrevista que me hizo radio Infinita, deseo precisar: He sido democratacristiana toda la vida y espero seguir siéndolo", plantea el texto redactado por la ex ministra.

Además, Aylwin -panelista de En Buen Chileno- plantea que "valoro las declaraciones del presidente electo, Sebastián Piñera, respecto del espíritu de diálogo nacional con que pretende gobernar. Creo que todas las fuerzas políticas deben contribuir al éxito del nuevo gobierno por el bien del país, incluidas las que estarán en la oposición, como es el caso de la DC".

Junto con ello, explica sus cuestionamientos al bloque oficialista: "Mis críticas a la Nueva Mayoría las he manifestado en reiteradas ocasiones y en forma trasparente, incluyendo mi determinación de votar nulo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, por considerar que esa alianza electoral se fue alejando de las ideas de centro y de centroizquierda moderna que me interpretan como militante DC".

Al finalizar su declaración, la ex ministra sostiene que "confío en que la DC actúe con independencia en los tiempos que vienen, sin aceptar condicionamientos externos al definir su línea de acción, y pensando siempre en el bien de Chile como es nuestra tradición".