La respuesta de Dash a quienes cuestionan su actuar tras la muerte de "Cangri"

Un corto, pero preciso mensaje envió "Dash" a quienes lo critican tras la muerte de su hasta hace poco, inseparable amigo Sebastián Leiva, más conocido como "Cangri".

"Quiero aprovechar mi Instagram para darle un mensaje a toda esa gente que me ha criticado y que ha dicho que yo soy mal amigo con el Cangri porque no fui a la tele a hablar y porque no lo he nombrado mucho en mi Instagram", comenzó diciendo el reggaetonero.

Dash continuó señalando que "ustedes no saben nada de mi vida y de mi relación con el Cangri. Todos mis sentimientos, amistad y cariño se lo demostré en el velorio y con su familia".

"Yo no tengo por qué ir a la televisión a hablar de él porque no corresponde, yo no tengo por qué estar todo el rato triste en mi Instagram, porque no corresponde. Yo vivo mi duelo en la intimidad, con los cercanos y su familia", concluyó.

En paralelo, sigue la investigación para esclarecer la muerte de "Cangri", ocurrida los últimos días de febrero en pleno desierto. Sobre todo luego que se conociera de la aparente intención de vender una camioneta chilena en territorio boliviano, la que sin embargo tenía una denuncia por robo.

Según declaró Sebastián Cornejo, considerado como el testigo clave del caso, aseguró en Bienvenidos que él, junto a Cangri y Germán Gundian, el otro fallecido, habían sido expulsados de la camioneta por dos bolivianos que -según su versión- les ayudarían a concretar el negocio.

Una de las dudas del caso es a qué corresponde la sustancia tóxica encontrada en los cuerpos de "Cangri" y Gundian. "Nosotros lo único que hicimos fue prender un pito entre Calama y Antofagasta, un pito de marihuana", señaló.

Con respecto al primer informe de la muerte de los chilenos, el que apuntaba a dicha sustancia tóxica, a juicio de Cornejo fue porque "el Cangri quería tomar en la noche, porque nosotros en la noche tenía mucha sed y había hielo. El Cangri me dice 'tomemos hielo para que nos hidratemos', yo le digo que no porque eso no es hielo, eso es cal".