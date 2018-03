Lollapalooza Chile anuncia la baja de Tyler. The Creator y suma a la noruega Aurora

Solo quedan cuatro días para el inicio de la edición 2018 de Lollapalooza Chile y el festival acusó una baja a considerar. El rapero estadounidense Tyler. The Creator canceló sus shows en Sudamérica debido a "motivos personales".

"Lo siento mucho, pero prometo que volveré", dijo el hombre de "Flower boy" (2017), que se presentaría el viernes a las 19:45 horas en el Acer Stage justo antes del cierre de ese escenario, el que continúa en manos del productor electrónico Kygo.

Eso sí, ese horario no quedará huérfano, debido a que la organización sumó a nivel continental a la noruega AURORA, sinónimo de Aurora Aksnes, que con 21 años se ha convertido en uno de los números más refrescantes del pop sintético europeo.

La artista cuenta con un álbum llamado "All my demons greeting me as a friend", editado en 2016; un extended play lanzado un año antes; y una serie de piezas audiovisuales que la acercan a la música de vanguardia.

Lollapalooza Chile 2018 se alista para su primera edición de tres días, con Pearl Jam, The Killers, Red Hot Chili Peppers y Lana del Rey entre los protagonistas.