"Maleantes y narcos": ¿A qué cantantes apuntaba la crítica de J Balvin?

"Últimamente nuestro género musical anda más enfocado en la actitud de maleantes y narcos que en la música". Así parte el comentario del cantante colombiano J Balvin, quien cuestionó que sus compañeros que hacen reggaetón y trap estén enalteciendo las figuras de los vendedores de droga en sus canciones.

El autor de "Mi gente" recordó todos los problemas que vivió su país por narcos como Pablo Escobar y llamó a que los músicos tengan conciencia. Pero, ¿a quiénes iba dirigido el mensaje?

Si bien no da nombres, sólo al ver quiénes dieron "me gusta" a su publicación en Instagram se puede saber los que no están aludidos. Estas personas -muchos de los cuales han trabajado con él- son Residente, Yandel, Bad Bunny, Maluma, Nicky Jam y Daddy Yankee.

De hecho, algunos fueron más allá y comentaron. Residente destacó que hace varios años está criticando estas actitudes en la música urbana. "Cabrón, ahora estamos hablando! Desde (las canciones) 'la bala' y 'adentro' vengo peleando prácticamente solo. Gracias por hacer esto, es super necesario", indicó el puertorriqueño.

La bala - Residente

Bad Bunny, por su parte, fue escueto: "Esto sí merece un billón de views".

Quienes no dieron "like" y que sí escriben música ligada al narco son Almighty y Anuel AA. De hecho, este último estuvo preso durante 30 meses en Puerto Rico tras ser encontrado culpable de posesión de armas de fuego.

Anuel AA, en el tema "Brindemos" -en colaboración con Ozuna- tiene frases como "yo soy intocable como Pablo (Escobar) en Medellín" o "la droga toda para los tecos y tu te vas a morir como checo 200 mil en el cuello (cuello), los kilos de droga y los sellos (los sellos), te mandamos en el expreso y el taliban se cae de camello".

Anuel AA - Brindemos

Almighty, por su parte, en la canción Adderall, habla de vender estas pastillas. "Adderall, me meto a la disco bajo el efecto de Adderall, Adderall, loco literal mi hermano mira mi historial, Pastillas de tos' colores dime cuál quieres probar (...) Bájala con agua que te ahogas, Me pillan y salgo en 15, si tengo par de abogados que me abogan", indica el tema.