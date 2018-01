Estos son los nominados a los premios Oscar 2018

En un año específicamente complejo para la diversidad en Estados Unidos, pareciera que los Oscar 2018 tienen la fuerza para darle un giro al timón. Este martes, a las 10:30 hora chilena, La Academia presentó a los postulantes a la nonagésima edición de sus premios, y entre los nominados aparecen monstruos, nóveles actores, mexicanos, hechos históricos, mujeres en la dirección y la figura de una actriz trans entre las interpretaciones que han conmovido al mundo fuera de las fronteras de Hollywood.

A continuación, los nominados a los Premios Oscar 2018, categoría por categoría:

Las apuestas eran...

*Este artículo se publicó originalmente a las 7:30 horas de este martes y las apuestas de T13.cl en las categorías principales eran las siguientes:

Chile estará pendiente igual que hace dos años, cuando "Historia de un oso" (2016) entró en la categoría de Mejor Cortometraje Animado. Esta vez, "Una mujer fantástica", del director nacional Sebastián Lelio, se proyecta como título fundamental en la carrera por la estatuilla dorada a Mejor Película Extranjera.

El director Sebastián Lelio y la actriz Daniela Vega, la dupla de "Una mujer fantástica" AFP

Eso sí, la cinta protagonizada por Daniela Vega —una de las actrices mejor valoradas por la crítica estadounidense durante la temporada pasada— debería enfrentarse a filmes de palmarés poderosos, como la sueca "The Square" (ganadora en Cannes) y la alemana "In the fade" (acreedora del Globo de Oro).

Dentro de las categorías principales, la de Mejor Película alcanza un naipe más extenso, pero se espera que "Tres anuncios por un crimen", "Dunkerque", "La forma del agua", "Lady Bird", "Call me by your name", "La hora más oscura" y "¡Huye!" estén en el listado final.

Frances McDormand en la película "Tres anuncios por un crimen" Reproducción

En los ítems actorales, por su parte, Frances McDormand ("Tres anuncios…") se posicionaría como la rival a vencer como Mejor Actriz, aunque la joven Saoirse Ronan ("Lady bird") también tendrá algo que decir.

Meryl Streep ("The Post: Los oscuros secretos del pentágono"), Margot Robbie ("Yo, Tonya"), Sally Hawkins ("La forma del agua") y "Jessica Chastain" ("Apuesta maestra") deberían pelear por los tres cupos restantes.

En contraparte, el Mejor Actor se definiría entre Gary Oldman ("La hora más oscura"), Timothée Chalamet ("Call me..."), Daniel Day-Lewis ("El Hilo Fantasma") en su último proyecto antes del retiro o el inglés de raíces ugandesas Daniel Kaluuya ("¡Huye") —a falta de un quinto nombre que saldría entre James Franco o Tom Hanks—.

Guillermo del Toro se supone inamovible en el listado de Mejor Director por "La forma del agua", posicionándose junto a Christopher Nolan y su adaptación del drama épico "Dunkerque", y la posible entrada de Greta Gerwig, que sería la quinta mujer nominada en la categoría en 90 años de historia (Kathryn Bigelow fue la última, y única ganadora en 2010 con "Vivir al límite").

"Coco" es otro de los títulos que se proyecta como fijo en Mejor Película Animada. La cinta de Disney Pixar, de paso, también podría acceder a Mejor Canción Original con "Remember me (Recuérdame)", ese clásico instantáneo compuesto por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, ya oscarizados por "Let it go" de la película "Frozen".

La entrega de los Premios Oscar 2018 se celebrará el próximo domingo 4 de marzo en el Teatro Dolby de Los Angeles, California. Conduce Jimmy Kimmel.