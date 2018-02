Canal 13 anuncia fecha de estreno en TV de "Una mujer fantástica"

Canal 13 tiene los derechos para la emisión de la película chilena “Una mujer fantástica” y adelantará su llegada a la pantalla abierta, con el estreno exclusivo de la cinta nominada al Oscar el próximo viernes 2 de marzo, en horario estelar, después de “Teletrece”.

De esta manera, la audiencia local podrá apreciar el filme dirigido por Sebastián Lelio y protagonizado por Daniela Vega y Francisco Reyes, justo dos días antes de la ceremonia del Oscar 2018, que se realizará el domingo 4 y contará con Daniela Vega como presentadora.

“Es un honor poder emitir esta película y contribuir a que más público la aprecie dentro de nuestro país, en un momento clave para nuestra industria audiovisual”, expresa Sebastián Sánchez, director de programación de Canal 13.

Canal 13 ha estado presente en el camino de “Una mujer fantástica” desde sus primeros días, con una alianza que involucró promoción de la película en su estreno, la presencia de sus actores en el estelar “Vértigo” y la adquisición de los derechos para su emisión en TV abierta. Martín Cárcamo, animador de “Bienvenidos” y “Vértigo”, es productor asociado del filme.

“Una mujer fantástica” aborda la historia de "Marina" (Daniela Vega), una mujer transexual que debe enfrentar la repentina muerte de su pareja, "Orlando" (Francisco Reyes), un hombre mayor que ella y que deja una familia detrás.

El filme compite en la categoría Mejor Película Extranjera del Oscar con "The insult", de Líbano; "On body and soul", de Hungría; "The Square", de Suecia; y "Loveless", de Rusia.