[VIDEO] Antonia Santa María y su futuro en TV: "Quiero hacer cosas interesantes, no estar por estar"

“Fueron 11 años los que estuve en TVN”, señala Antonia Santa María (35) acerca de su extenso paso por la estación pública, el cual terminó en abril pasado tras la decisión de la casa televisiva de no renovarle el contrato.

Luego de haber hecho exitosas telenovelas como “El señor de la querencia”, “Conde Vrolok”, “El amor lo manejo yo” y “La chúcara” en TVN, hoy la actriz criolla se encuentra sin contrato con una casa televisiva, en torno a lo que comenta a T13.cl que “la verdad es que no me siento lejos del medio, porque también uno siempre pasa períodos sin grabar, entonces como que no es un antes y un después. Me siento fuera del canal, eso sí, y eso es lo que me ha costado más”.

En ese sentido, Santa María declara que “el canal no está en su mejor momento, eso lo sabemos, y el que yo no esté ahí no es algo personal conmigo”, añadiendo que “no tiene mucho sentido estarlo, pero obviamente siempre cuesta dejar un lugar donde has estado hartos años”.

Antonia confiesa que su salida de Televisión Nacional de Chile “da pena, pero no es que mi foco esté puesto ahí, o sea, no he parado de hacer cosas y tengo muchos proyectos por suerte. No tengo ni ansiedad ni angustia con el tema. Si me preguntas, sí me da pena como no pertenecer a eso, era bonita la sensación de pertenencia, pero no es lo que me está quitando el sueño”.

Bajo ese contexto, la actriz que debutara en teleseries en Canal 13 en el año 2005 con “Brujas”, manifiesta que “si le pongo cabeza, no tenía mucho sentido seguir ahí (TVN) por cómo se estaban haciendo las cosas. La última experiencia no fue buena”.

Ante la consulta de si lo pasó mal en la última teleserie que hizo en la red estatal, la nocturna “Dime quién fue”, Antonia responde que “no, no lo pasé bien. Creo que fue todo en base a mucha improvisación y que obviamente los que ponemos la cara, pagamos un poco… pero, bueno, hay mejores experiencias que otras. Que fome que la última haya sido esa, pero prefiero quedarme con las otras que tuve, muchas, muy entretenidas y muy buenas”.

Actualmente, Antonia Santa María está enfocada en su trabajo en el Teatro de la Universidad Católica con la obra de Arthur Miller “Todos eran mis hijos” (se presenta de miércoles a sábado a las 20:30 horas) y prepara su rol en el musical “Morir de amor” (a estrenarse en agosto). En relación a si tiene ganas de volver a estar en un canal de TV y ser parte de una próxima teleserie, cuenta que “obvio que me dan ganas de hacer (telenovelas), pero quiero hacer cosas interesantes, no estar por estar. La idea es volver a algo interesante y no tengo dudas de que así va a ser”.