Dirigenta social le lanza agua al gobernador del Biobío en reunión por la represa de Rucalhue

En medio de un encuentro entre Rodrigo Díaz, autoridades regionales y un grupo de manifestantes, el gobernador fue agredido por una mujer.

Una dirigente social de Santa Bárbara le lanzó una botella con agua al gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, en medio de una reunión en la que participan ambos, además de otras autoridades, en la que se discutía sobre la instalación de la Central Hidroeléctrica Rucalhue.

El hecho se produjo luego que la autoridad regional aceptara reunirse con un grupo de vecinos Santa Bárbara y Quilico, además de cuatro consejeros regionales y el diputado Félix González.

Los vecinos querían manifestar su molestia por la construcción de la represa en el río Biobío, en el sector de Los Junquillos, precisamente en las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, por parte de la empresa china International Water & Electric Corporation (CWE).

Fue en ese contexto que una dirigente de la zona, visiblemente molesta, emplazó al gobernador Díaz, lo increpó y le lanzó agua.

“Allá teníamos un río que era gigante y ahora no tiene ni agua. Por eso es que yo estoy aquí, no porque quiera hablar con usted, eso es lo que menos me interesan. Ustedes todos se venden y al final lo único que ganan es plata para ustedes mientras los pueblos se mueren de hambre, se mueren de sed”, le dijo.

“Pagamos la luz más cara de Chile y nos tienen tres represas, esta es la cuarta, y ¿a quién le importa? A nadie, solo a nosotros los que estamos aquí. Yo vengo a hablar por el pueblo de Santa Bárbara, por mi hija, y más encima me tienen amenazada. ¿Y quiere que yo venga aquí a darle un abrazo? ¿me viene a saludar de beso? ¿Para qué?”, preguntó.

El gobernador, molesto, le dijo “la educación es gratis”, a lo que la mujer respondió con palabras y lanzándole el agua. “¿Sabe lo que le deben haber enseñado a usted? A no ser un hueón vendido”, le expresó mientras lanzaba agua.

Personal de seguridad del gobernador alertaron a Carabineros, por lo que la mujer fue detenida, pero posteriormente dejada en libertad, por desición de la fiscalía.

Desde la Gobernación Regional del Biobío aseguraron que también están en contra de la instalación de la central hidroeléctrica y condenaron los hechos.

“Como Gobierno Regional del Biobío repudiamos esta acción violenta, malintencionada y de la máxima gravedad, que solo busca entorpecer el sano diálogo democrático entre los actores sociales y los representantes del mundo público”, dijeron a través de un comunicado.

“El Gobierno Regional se reserva el derecho de presentar las acciones legales correspondientes ante los graves hechos acontecidos”, añadieron.