Encuesta CEP: 25% dice que votará Apruebo y 27% se inclina por el Rechazo en el Plebiscito

Sobre el plebiscito existe todavía un 37% de los consultados que aseveró que aún no toma una decisión con respecto a su voto en el plebiscito. Además se señaló que el porcentaje entre las personas que aprueban y rechazan "no es estadísticamente significativa".

Durante la mañana de este jueves se entregaron los resultados de una nueva encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) donde se midieron distintos temas de la política y la actualidad del país.

La encuesta se realizó tras entrevistar a 1.355 personas de 126 comunas a lo largo del país y se estimó que el error muestral fue de 2,9%. El proceso se realizó entre el 13 de abril y el 29 de mayo.

En la pregunta "De acuerdo a lo realizado hasta ahora por la Convención Constitucional, ud votaría por..." un 25% de los encuestados se inclinó por la opción del Apruebo mientras que 27% lo hará por el Rechazo.

Agencia Uno Lee También > Armonización acuerda reducir 127 artículos del borrador de la nueva Constitución

Por otro lado, un 37% de los consultados señaló que aún no lo ha decido y un 11% no sabe o no responde.

Carmen Le Foulon, investigadora de la CEP, explicó que "la diferencia entre el porcentaje de personas que aprueban la Nueva Constitución y la rechazan no es estadísticamente significativa".