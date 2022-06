Frei rechaza invitación a clausura de la Convención: "En esta ocasión, no participaré"

Este sábado el ex mandatario confirmó su ausencia en la ceremonia del 4 de julio, donde el Presidente Gabriel Boric recibirá el borrador de la nueva Constitución.

El pasado viernes la mesa directiva de la Convención Constitucional despachó las invitaciones a los ex presidentes a su ceremonia de clausura del 4 de julio, actividad en la que se hará entrega del borrador de la nueva Constitución.

Este sábado el ex mandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle envió una carta a la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros y al vicepresidente, Gaspar Domínguez, donde agradece la invitación pero afirma que “en esta ocasión no participaré”.

De esta manera, Frei se suma a Ricardo Lagos, el otro ex presidente que se restó de la ceremonia. Aún no se han pronunciado sobre la invitación los ex mandatarios Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, quien volverá a Chile luego de dejar su puesto en la ONU.

Las invitaciones fueron enviadas luego de que la mesa directiva diera marcha atrás en su decisión de no invitar a los ex Jefes de Estado por un tema de aforo por la pandemia, determinación que causó fuerte polémica en uin inicio.