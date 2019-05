[VIDEO] Hinchas piden la renuncia de Gustavo Quinteros tras goleada sufrida por la UC en Quito

Cuando el partido entre Universidad Católica e Independiente del Valle en el Olímpico Atahualpa de Quito apenas llevaba 22 minutos de juego, por la ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana 2019, los “cruzados” ya perdían por 4-0.

Los hinchas franjeados inmediatamente apuntaron sus dardos a Stefano Magnasco . Sin embargo, cuando la diferencia aumentó a cinco goles en la segunda etapa, la frustración de los fanáticos también alcanzó al técnico Gustavo Quinteros.

A través de Twitter algunos incluso no dudaron en pedir la renuncia del estratega.

Quinteros debe renunciar por vergüenza deportiva, hoy Católica es el peor equipo chileno en la sudamericana. No pelea el medio, no presiona, no corren, no hacen nada.