[VIDEO] ¿Preocupado por la revancha? Así se divierte Cristiano Ronaldo antes de la Champions

Juventus y Ajax se enfrentan este martes a las 15:00 horas de nuestro país en Turín, por la revancha de los cuartos de final de la Champions League.

Tras la ida que terminó 1-1 en Ámsterdam , el delantero portugués de la “Vecchia Signora”, Cristiano Ronaldo, autor del gol de los italianos en Holanda, su tanto número 125 en Liga de Campeones, mostró estar completamente tranquilo de cara al duelo decisivo.

Durante la última práctica de Juventus antes de recibir al Ajax, “CR7” se dedicó a mostrar toda su magia con el balón, tanto así que la propia cuenta de la Champions en Twitter destacó los movimientos del futbolista.

