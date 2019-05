Alfredo Arias tras su primer triunfo con la "U": "Lo merecíamos de antes"

La Universidad de Chile comienza a sanar sus heridas. Luego de golear por 4-2 a Deportes Iquique, los dirigidos por Alfredo Arias consiguieron su primer triunfo al mando del uruguayo, que se refirió a la victoria en rueda de prensa. "Tengo un plantel muy valiente y si estamos todos unidos en el objetivo vamos a seguir en la buena senda", aseguró.

Luego de 85 días sin sumar de a tres, la "U" logró imponerse con contundencia al conjunto iquiqueño. Con esta victoria, el estratega uruguayo de los azules consiguió su primera victoria al mando del equipo, que se despega del fondo de la tabla de posiciones a paso lento.

Arias valoró el desempeño de sus dirigidos, diciendo que "el triunfo significa que tengo un plantel muy valiente y si estamos todos unidos en el objetivo de que el equipo ande bien, vamos a seguir en una buena senda.”.

El entrenador, de paso por Santiago Wanderers, también sostuvo que el triunfo debió haber "llegado antes", indicando que "debimos ganar a Coquimbo, debimos ganar el clásico y también nos empataron. El fútbol es así. Sentía que el equipo estaba bien".

Respecto a su continuidad, el entrenador prefirió poner paños fríos y mantuvo la postura de no renunciar de las semanas anteriores.

"Lo digo todas las semanas, no está en mi esa decisión. No está en mí rendirse y menos en la "U", que esa es su historia, la de nunca entregarse. Me he dedicado a ver la historia de esta camiseta, y he visto que las grandes victorias es porque en los momentos difíciles salieron con valentía", sostuvo.

Finalmente, el uruguayo llamó a la mesura, asegurando que "es solo un partido, falta mucho y hay que pensar en el próximo rival".