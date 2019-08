Christian Garín acaba con su mala racha y debuta con una victoria en el Masters 1000 de Montreal

El tenista chileno Christian Garín (36° ATP) debutó con una victoria este lunes en el Masters 1000 de Montreal, derrotando 2-0 al serbio Laslo Djere (37°).

La primera raqueta nacional se impuso por 6-2 y 7-6 (7/4), en una hora y 41 minutos de juego.

Round ✌️ for @Garin_Cris



The 🇨🇱 beats Laslo Djere 6-2, 7-6(4) on Court 5. #CoupeRogers pic.twitter.com/uevFqA9Cij