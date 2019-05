Pentágono admite realizar investigaciones sobre OVNIS

El Pentágono finalmente pronunció las palabras que siempre evitó al discutir sobre la posible existencia de OVNIS “Objetos voladores no identificados" (UFOs en inglés), y admitió que existen investigaciones.

Un portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU (DoD), informó que una iniciativa secreta del gobierno llamada Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales (AATIP), "perseguía la investigación de fenómenos aéreos no identificados", según publicó el medio The New York Post.

Si bien el programa fue cerrado por el DoD en 2012, Christopher Sherwood, portavoz de la unidad del gobierno reconoció que aún se estudian los avistamientos de naves espaciales extraterrestres.

"El departamento continuará investigando, a través de procedimientos normales y de los informes de aeronaves no identificadas encontradas por los aviadores militares de los EE. UU. Para garantizar la defensa de la patria y la protección contra la sorpresa estratégica de los adversarios de nuestra nación", explicó Sherwood.

Nick Pope, quien investigó en secreto los OVNISpara el gobierno británico durante la década de 1990, calificó los comentarios del Departamento de Defensa como una "revelación de bomba".

Jhon Greenewald Jr., dueño del sitio web The Black Vault que archiva documentos gubernamentales desclasificados como informes sobre OVNIS y avistamientos de Pie Grande, se refirió sobre el uso de término OVNIS por el Pentágono, el cual califica de "sin precedentes".

"Estoy sorprendido de que lo dijeran de esa manera, y la razón es que aparentemente han trabajado muy duro para no decir eso", dijo, y agregó que: "Estamos un paso más cerca de la verdad".

La existencia del AATIP se reveló el 2017, junto con un video del DoD de 33 segundos que muestra un objeto aerotransportado perseguido por dos aviones de la Marina en la costa de San Diego el año 2004.

En ese momento, Harry Reid, ex líder demócrata en el Senado, se hizo cargo de reunir 22 millones de dólares como fondo anual para el AATIP. "Una de las cosas buenas que hice en mi servicio en el Congreso", expresó al New York Times el 2017.

El estado natal de Reid, Nevada, alberga la instalación militar de alto secreto conocida como "Área 51", que durante mucho tiempo se rumorea que es el almacén de una nave alienígena que se estrelló en Roswell, Nuevo México, en 1947.

Greenewald declaró al medio que espera que el Pentágono divulgue más información sobre el programa de investigación, ya sea mediante divulgación voluntaria o mediante solicitudes de transparencia.