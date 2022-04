Alejandro Tabilo se despide del ATP 250 de Múnich: perdió en cuartos ante el local Oscar Otte

El tenista chileno Alejandro Tabilo (91° ATP) le dijo adiós este viernes al ATP 250 de Múnich, luego de caer en los cuartos de final ante el alemán Oscar Otte (62°).

El número 2 de Chile se inclinó ante el dueño de casa por 6-1 y 7-6 (7/1) , en una hora y 25 minutos de juego.

