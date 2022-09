"Ellos saben todo": Así es el supuesto audio en que Byron Castillo afirma tener documentación falsa

En la conversación, el que sería el futbolista afirma tener documentos con información falsa, dado que dice haber nacido en 1995, pero que su cédula indica que lo hizo en 1998.

Este lunes comenzó a circular el audio de una conversación que sería de Byron Castillo y en la que afirma tener documentación con información falsa.

El audio fue revelado por Daily Mail y en él se escucha al futbolista reconociendo que fue ayudado por un empresario para conseguir papeles y documentos de identidad ecuatorianos tras nacer en Colombia.

Al ser consultado sobre en qué año nació, el registro muestra a Casillo afirmando que lo hizo "en el '95" y en la cédula tiene "el '98" y que su nombre real es "Byron Javier Castillo Segura".

De igual manera, afirma que tiene una hermana, "María Eugenia"; y que sus padres se llaman "Harrinson Javier" y "Olga Eugenia Segura Ortiz".

" Ellos saben todo , porque yo en un principio jugaba allá (...) cruzamos la frontera, porque cruzan los equipos de Tumaco a jugar a San Lorenzo. Nosotros teníamos unas pruebas y en una de esas no me quedaba en ningún equipo y el compañero que se quedaba, no se presentó entonces me dijeron que me tenía que quedar yo", apuntó.

"Les dije a mis padres que tenía que venir, pero en ese tiempo en la casa no había dinero y yo comencé a llorar", dijo en la conversación y apuntó que "mi papá salió a eso de las 7 y llegó a las 11 o 12 con dinero, con 20 mil pesos colombianos y con eso llegué a San Lorenzo, hasta ahora, acá".

De acuerdo a lo reportado por el medio británico, el audio podría ser clave en el marco de una eventual descalificación de la Selección de Ecuador del Mundial de Qatar 2022.