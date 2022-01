Bárbara Riveros competirá en Ironman de Pucón a pesar de no tener su esquema de vacunación completo

"Me he estado moviendo bastante como para poder cumplir el tiempo para pasar de una dosis a la segunda", dijo la triatleta.

Durante la tarde de este viernes, la triatleta, Bárbara Riveros , quien todavía no ha podido vacunarse contra el COVID-19, pudo participar en la presentación de Herbalife Nutrition Ironman 70.3 de Pucón debido a las flexibilizaciones del protocolo. Por lo tanto, estará presente en la competencia a realizarse en la Región de La Araucanía.

“Tuve que realizar una cuarentena de siete días y la razón por la que no estoy vacunada es porque estuve un año y medio en Australia sin poder salir hasta que se reabrió el ranking olímpico a Tokio. Me he estado moviendo bastante como para poder cumplir el tiempo para pasar de una dosis a la segunda, pero invito a todos a que se vacunen. Yo lo haré cuando me pueda asentar más en un lugar. Si será Europa, será Europa. Y si es Australia, será Australia”, justificó la atleta.

En la misma línea, el argumento de Guido Cornejo, director del evento, quien hace menos de un mes señalaba en El Deportivo que iba a ser requisito el pase de movilidad, es que se empezó a considerar que:

“Cuando partimos con la solicitud de los permisos, las circunstancias de la pandemia en Chile eran distintas a las que vivimos hoy día. Nosotros presentamos un protocolo sanitario muy exigente en términos de lo que tenía que cumplir un deportista para competir en esta carrera, que indicaba incluso que cada uno tenía que partir con un PCR”, explicó.

“Hasta que se definió un protocolo que nos permitió involucrar a deportistas que podían competir sin tener todas las vacunas. Al no tener la posibilidad de que un deportista tenga pase de movilidad, pudiera competir con un test de antígeno o un PCR negativo" finalizó el ejecutivo.