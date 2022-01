"Te invitaré a cenar si no doy positivo": Tenista dice tener Covid en pleno partido en Australia

El australiano Bernard Tomic se dirigió a la jueza de silla y le lanzó la increíble apuesta, en medio de su partido de la etapa previa del Grand Slam.

Una nueva polémica se generó este martes en torno al Abierto de Australia , durante la primera ronda de la etapa previa del primer Grand Slam de la temporada.

El australiano Bernard Tomic (257° ATP) perdió ante el ruso Roman Safiullin (146°) por 6-1 y 6-4, pero la derrota del dueño de casa pasó a un segundo plano. Esto porque el oceánico afirmó en pleno partido que tenía coronavirus .

Durante el transcurso del juego, Tomic se mostró bastante fatigado. Por momentos parecía tener mareos y se tomaba el pulso. Hasta que, cuando iba 2-1 abajo en el segundo set, en el camio de lado, se dirigió a la jueza de silla, la brasileña Aline Da Rocha Nocinto, y le dijo lo mal que se sentía.

"Scommettiamo che ho il Covid, ti offro la cena se non risulto positivo entro tre giorni" 😳



L'australiano Bernard Tomić si rivolge così al giudice di sedia 🎾 🤨#Tomic | #AustralianOpen | #COVID19 pic.twitter.com/JxClyjI7Jq — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 11, 2022

“Estoy seguro de que en tres días voy a dar positivo. Te lo estoy diciendo. Te invitaré a cenar si no doy positivo en los próximos tres días. Si no, tú me pagas la cena”, afirmó el australiano.

AFP Lee También > Djokovic será primera cabeza de serie en Open de Australia pese a sus problemas de visado

Luego apuntó su reclamo contra la organización del torneo, cuestionando el sistema de pruebas que se desarrollan antes de los partidos. “No puedo creer que nadie esté siendo testado. Están permitiendo que los jugadores vengan a la cancha con testeos rápidos en los vestuarios. No hay testeos PCR oficiales. Increíble”, cerró.

Tras la derrota, en apenas 58 minutos de juego, Tomic regresó al hotel y publico en su cuenta de Instagram: “Me siento muy enfermo, estoy de vuelta en mi habitación del hotel. Acabo de hablar con los doctores y me sugirieron entrar en aislamiento. No pueden tratarme aún para evitar contacto (...) Los mantendré actualizados”.