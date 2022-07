Casas de apuesta en el fútbol: Milad respalda aporte a clubes y Superintendencia dice que son ilegal

Mientras el presidente de la ANFP señaló que “hoy día no hay una regulación”, defendiendo el aporte al financiamiento de los clubes, desde la Superintendencia de Casinos de Juego advierten que “en Chile, el desarrollo del juego de azar en línea es ilegal”.

Las casas de apuestas irrumpieron como un actor importante en el financiamiento del fútbol chileno. Sin ir más lejos, auspician a varios clubes de nuestro balompié, entre ellos Universidad de Chile .

Sin embargo, una investigación de Cipe r destapó el vínculo de esto con el empresario argentino Fernando Felicevich, tema por el que debió responder el presidente de la ANFP, Pablo Milad.

En medio de la presentación de un nuevo plan de seguridad en la ANFP, el mandamás del fútbol chileno reconoció que “nosotros sabíamos que Fernando Felicevich es representante de algunas casas de apuestas. Esa es una negociación privada de los clubes, en eso nosotros no participamos. Nosotros, a través de los estatutos, vamos a delimitar de alguna forma cierta participación de los representantes en el fútbol. Pero no está el ítem de representación de algunas casas de apuestas o de la agencia que se maneja”.

Milad profundizó su respuesta y explicó que “el fútbol es muy diverso en muchos aspectos y los representantes aprovechan para abarcar todos los ámbitos que son las representaciones. Ahora, la postura de la ANFP respecto de este proyecto de ley es que se tiene que regularizar sí o sí. No sólo en los aspectos de Hacienda, Economía y de Deportes. Sino una fusión de este proyecto que debe regularizar y normar”.

Sobre la presencia de las casas de apuestas en el fútbol chileno, Milad advirtió que “son un soporte significativo de los clubes, no fundamental. Es un porcentaje que aporta al financiamiento de los clubes. Recordando que esta actividad es deficitaria, de acuerdo con los balances auditados a cada una de las instituciones. Esto significa que restar, de un día para otro, todos estos aportes disminuyen también el apoyo al fútbol formativo, el femenino que, ya para el próximo año, es una obligación contratar al menos el 50% de los planteles y se necesitan recursos para ellos”.

Además, recalcó que esta práctica no sería ilegal. “Algo es ilegal cuando va contra la ley. Hoy día no hay una regulación, por eso nosotros vamos por ello. Queremos que se regularice, pero no podemos decir que es ilegal si no está normado”.

Incluso detalló que en el partido de Huachipato con Copiapó “participaron 409 casas de apuestas y se chequearon todos los pronósticos en cuanto a ese duelo. Se determinó que no hubo ningún tipo de amaño. A través de una empresa internacional que contratamos vimos que no hubo ningún tipo de amaño ni en el resultado ni durante el partido”.

Posteriormente, ante la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados, Milad defendió su postura y criticó el proyecto de ley que busca limitar las casas de apuestas online.

“En caso de aprobarse este proyecto tal como está, obligaría a rescindir los contratos de patrocinio, lo que generaría un profundo daño al fútbol chileno tan golpeado por la pandemia”, sostuvo, detallando que los ingresos por este concepto equivalen al 7,8% del total que reciben las instituciones.

“Nuestro llamado es a regular la actividad antes que prohibirla. Tenemos una concepción con respecto a que se podrían fusionar ambos proyectos”, continuó.

Finalmente, expresó que “queremos que se regule, pero solicitamos una medida de mitigación: que se dé un espacio de latencia de 36 meses desde la publicación en el Diario Oficial, porque hay contratos firmados con estas casas”.

El juego de azar en línea es ilegal

Por su parte, el jefe de la División Jurídica de la Superintendencia de Casinos de Juego, Manuel Zárate Campos, advirtió que “en Chile, el desarrollo del juego de azar en línea es ilegal”.

“Por ello, desde el año 2018, esta Superintendencia ha enviado más de 30 presentaciones al Ministerio Público relacionadas con plataformas web que explotarían comercialmente juegos de azar en línea de manera ilegal, las que operarían sin pagar impuestos, sin transparencia en la generación de resultados, sin una política de juego responsable y protección de menores, desconociéndose el origen de los fondos y sin una debida diligencia y conocimiento de los clientes, entre otras externalidades negativas”, agregó.

También señaló que “en mayo y septiembre del 2021, la Superintendencia ofició al Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (CONAR) y a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, informando respecto del carácter ilícito de la explotación de juegos online en nuestro país, por lo que resulta necesario entonces concluir que cualquier actividad de promoción y publicidad de una actividad –reiteramos, ilegal– mientras no exista una autorización legal expresa de la misma, se encuentra prohibida”.

“La Superintendencia ha colaborado técnicamente en la elaboración de un proyecto de ley para regular el juego online, el cual actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso Nacional, de manera de establecer un procedimiento administrativo de autorización, establecer obligaciones, estándares de cumplimiento, sanciones, medidas de prevención y pago de los impuestos correspondientes”, cerró.